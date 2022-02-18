https://ria.ru/20220218/mezentsev-1773692607.html

Союзное государство Белоруссии и России запускает издательский проект

Союзное государство Белоруссии и России запускает издательский проект - РИА Новости, 18.02.2022

Союзное государство Белоруссии и России запускает издательский проект

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в текущем году стартует новый издательский проект "Библиотека Союзного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:36

2022-02-18T22:36

2022-02-18T22:38

союзное государство

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в текущем году стартует новый издательский проект "Библиотека Союзного государства"."В этом году мы открываем новый проект под эгидой журнала "Союзное государство" – (серия книг – ред.) "Библиотека Союзного государства". Мы хотим, чтобы это была многоплановая, яркая задача, которая будет решена историками, архивистами, литературоведами – людьми, которые обратят наши взоры, более внимательные, на совместную историю", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.Он пояснил, что речь идет о задаче по защите исторической памяти, и здесь позиция глав Белоруссии и России неизменна и едина. Госсекретарь отметил, что планируется осветить ряд знаковых исторических личностей и исторических событий, в том числе "подробно рассказать о партизанском движении на территории Беларуси и европейской части России, более внимательно вернуться к подвигу солдат войны 1812 года".Мезенцев подчеркнул, что стоит цель сделать историческую информацию доступной для тысяч читателей. "Верим, что нам удастся, опираясь на уникальный опыт гуманитарного блока Национальной академии наук Беларуси, российских ученых, представителей федерального архивного агентства, сделать так, чтобы каждая книга была событием и поводом для общественного обсуждения", - отметил госсекретарь.В пятницу в Минске прошло совещание по вопросам издательской деятельности научно-популярных печатных работ для библиотеки журнала "Союзное государство".

https://ria.ru/20220218/mezentsev-1773649743.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, минск, союзное государство