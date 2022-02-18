https://ria.ru/20220218/mezentsev-1773649743.html

Мезенцев отметил единство оборонной политики России и Белоруссии

Мезенцев отметил единство оборонной политики России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Мезенцев отметил единство оборонной политики России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что две страны демонстрируют единство оборонной политики в условиях нагнетания... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:51

2022-02-18T18:51

2022-02-18T18:50

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что две страны демонстрируют единство оборонной политики в условиях нагнетания Западом обстановки с безопасностью в регионе."Учения "Союзная решимость" показывают обоснованность принятия обновленной военной доктрины (принята в ноябре на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России - ред.), которая четко отражает реалии сегодняшнего дня. Очевидно, те заявления, которые делают президенты России и Беларуси в отношении упрочнения взаимодействия вооруженных сил, подтверждение эффективности единой системы ПВО, готовности военнослужащих вооруженных сил Беларуси к получению новых профессиональных знаний и взаимодействия с россиянами - ответный шаг единой оборонной политики Союзного государства", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.Он отметил, что на недавней совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России в Москве в докладе белорусского министра обороны Виктора Хренина прозвучали оценки, которые, "по сути, делают единой позицию оборонных ведомств с учетом усложнения военно-политической обстановки в регионе Восточной Европы и с учетом того давления, которое несправедливо оказывается на нас".С 10 по 20 февраля проводится совместное учение армий Белоруссии и России "Союзная решимость-2022". Практические действия войск проходят на полигонах "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Задействуются аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Заявленная цель учений - отработать отражение внешней агрессии, атак террористов, также защиту интересов Союзного государства. Однако Запад опасается, что учения могут быть использованы для "вторжения" на Украину, хотя Минск и Москва неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Киев с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений.

https://ria.ru/20220207/integratsiya-1771499043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия