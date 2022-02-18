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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/maslenitsa-1773347690.html
Эксперты узнали, куда россияне поедут на Масленицу
Эксперты узнали, куда россияне поедут на Масленицу - РИА Новости, 18.02.2022
Эксперты узнали, куда россияне поедут на Масленицу
Эксперты рассказали, в какие города планируют поехать российские туристы на масленичные гуляния, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:52
2022-02-18T10:52
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квартира
ялта
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города планируют поехать российские туристы на масленичные гуляния, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В этом году праздничная неделя начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Рейтинг самых популярных направлений на Масленицу возглавили Ялта, Сочи и горный курорт Шерегеш, следует из данных бронирований жилья отдыхающими.Также в список вошли Домбай, Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль."Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске — 1231 рубль за номер в сутки, — указывают эксперты. — А самый дорогой вариант — Суздаль: цены начинаются от 13300".Уточняется, что чаще всего путешественники бронируют отели (56 процентов), реже — квартиры и дома.
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новости - туризм, туризм, туристы, масленица, квартира, ялта, сочи, праздник
10:52 18.02.2022
 
Эксперты узнали, куда россияне поедут на Масленицу

Опрос Tvil.ru: Масленичную неделю российские туристы проведут в Ялте, Сочи и Шерегеше

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города планируют поехать российские туристы на масленичные гуляния, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
В этом году праздничная неделя начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Рейтинг самых популярных направлений на Масленицу возглавили Ялта, Сочи и горный курорт Шерегеш, следует из данных бронирований жилья отдыхающими.
Также в список вошли Домбай, Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль.
"Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске — 1231 рубль за номер в сутки, — указывают эксперты. — А самый дорогой вариант — Суздаль: цены начинаются от 13300".
Уточняется, что чаще всего путешественники бронируют отели (56 процентов), реже — квартиры и дома.
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