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https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773565340.html
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне
Москва и Минск вынуждены реагировать на давление со стороны западных стран, в том числе с помощью дипломатии и военных учений, но первый раунд оппоненты,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:15
2022-02-18T15:10
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Минск вынуждены реагировать на давление со стороны западных стран, в том числе с помощью дипломатии и военных учений, но первый раунд оппоненты, заявлявшие о готовящейся эскалации вокруг Украины, уже проиграли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его мнению," они первый раунд очень сильно проиграли"."Сегодня уже смотрю, выводят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было", - добавил он.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220218/politika-1773576870.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, украина
14:15 18.02.2022 (обновлено: 15:10 18.02.2022)
 
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне

Президент Белоруссии Лукашенко: Москва и Минск вынуждены реагировать на давление Запада

© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / BelTA/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Минск вынуждены реагировать на давление со стороны западных стран, в том числе с помощью дипломатии и военных учений, но первый раунд оппоненты, заявлявшие о готовящейся эскалации вокруг Украины, уже проиграли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров, вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать - и в плане наших военных учений, и дипломатии. Думаю, у них и здесь тоже вряд ли что-то получится", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
По его мнению," они первый раунд очень сильно проиграли".
"Сегодня уже смотрю, выводят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было", - добавил он.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Лавров прокомментировал идею гарантий безопасности Украины
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреБелоруссияУкраина
 
 
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