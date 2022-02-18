11:12 18.02.2022 (обновлено: 11:32 18.02.2022)
В ЛНР заявили о провокациях со стороны ВСУ
Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ пытаются спровоцировать ее на ответный огонь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики провоцируют Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на ответный огонь для начала активных боевых действий, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Только за прошедшие сутки со стороны украинской армии было осуществлено 29 обстрелов из тяжелого вооружения… С начала текущих суток украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня… Считаем, что данные обстрелы направлены на провоцирование Народной милиции на открытие ответного огня и создание повода для начала украинской агрессии на Донбассе", - заявил Филипоненко.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.