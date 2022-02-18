https://ria.ru/20220218/lgoty-1773667078.html

Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР

Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:46

2022-02-18T19:46

2022-02-18T20:11

россия

ситуация в днр и лнр

луганская область

украина

донецкая область

лнр

днр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Во исполнение пункта 1 указа президента РФ от 15 ноября 2021 года №657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые: изменения, которые вносятся в акты правительства РФ; перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html

россия

луганская область

украина

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, луганская область, украина, донецкая область, лнр, днр, в мире