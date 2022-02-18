https://ria.ru/20220218/lgoty-1773667078.html
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:46
2022-02-18T19:46
2022-02-18T20:11
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Во исполнение пункта 1 указа президента РФ от 15 ноября 2021 года №657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые: изменения, которые вносятся в акты правительства РФ; перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, луганская область, украина, донецкая область, лнр, днр, в мире
19:46 18.02.2022 (обновлено: 20:11 18.02.2022)
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР
Правительство подписало документ о льготах для поставок товаров в ДНР, ЛНР и оттуда