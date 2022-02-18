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Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:46
2022-02-18T20:11
россия
ситуация в днр и лнр
луганская область
украина
донецкая область
лнр
днр
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Во исполнение пункта 1 указа президента РФ от 15 ноября 2021 года №657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые: изменения, которые вносятся в акты правительства РФ; перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта", - говорится в документе.
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская область, украина, донецкая область, лнр, днр, в мире
19:46 18.02.2022 (обновлено: 20:11 18.02.2022)
 
Правительство подписало документ о льготах на поставки товаров в ДНР и ЛНР

Правительство подписало документ о льготах для поставок товаров в ДНР, ЛНР и оттуда

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента России Владимира Путина о льготах для поставок товаров в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Во исполнение пункта 1 указа президента РФ от 15 ноября 2021 года №657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые: изменения, которые вносятся в акты правительства РФ; перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта", - говорится в документе.
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:53
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская областьУкраинаДонецкая областьЛНРДНРВ мире
 
 
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