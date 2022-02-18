https://ria.ru/20220218/kiberbezopasnost-1773562764.html
Медведев рассказал о кооперации в борьбе с киберпреступностью
Медведев рассказал о кооперации в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 18.02.2022
Медведев рассказал о кооперации в борьбе с киберпреступностью
Кооперацию в борьбе с киберпреступностью с иностранными партнерами не удается наладить в большинстве случаев не по нашей вине, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:09
2022-02-18T14:09
2022-02-18T14:09
технологии
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кооперацию в борьбе с киберпреступностью с иностранными партнерами не удается наладить в большинстве случаев не по нашей вине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Вопросов много, скажем прямо, и далеко не по всем из этих вопросов у нас получается наладить полноценную кооперацию с иностранными партнерами. В значительной степени случаев не по нашей вине", - сказал он на совещании по вопросу "О формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере".Медведев напомнил, что цифровые технологии полностью изменили мир, и одновременно растут угрозы глобальной информационной безопасности."Цифровую среду активно используют международные террористы и организованная преступность, распространена практика создания межгосударственных, межнациональных группировок с участием хакеров", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что Россия последовательно призывает мировое сообщество к объединению усилий по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20220126/kiberprestupnost-1769532585.html
https://ria.ru/20220203/mid-1770836874.html
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технологии, россия, дмитрий медведев
Медведев рассказал о кооперации в борьбе с киберпреступностью
Дмитрий Медведев: не всегда удается наладить кооперацию в борьбе с киберпрестпностью
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кооперацию в борьбе с киберпреступностью с иностранными партнерами не удается наладить в большинстве случаев не по нашей вине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Вопросов много, скажем прямо, и далеко не по всем из этих вопросов у нас получается наладить полноценную кооперацию с иностранными партнерами. В значительной степени случаев не по нашей вине", - сказал он на совещании по вопросу "О формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере".
Медведев напомнил, что цифровые технологии полностью изменили мир, и одновременно растут угрозы глобальной информационной безопасности.
"Цифровую среду активно используют международные террористы и организованная преступность, распространена практика создания межгосударственных, межнациональных группировок с участием хакеров", - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия
последовательно призывает мировое сообщество к объединению усилий по борьбе с киберпреступностью.