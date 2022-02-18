https://ria.ru/20220218/karantin-1773416831.html

ПЦР за 200 тысяч рублей: как россияне попадают на карантин за рубежом

ПЦР за 200 тысяч рублей: как россияне попадают на карантин за рубежом - РИА Новости, 18.02.2022

ПЦР за 200 тысяч рублей: как россияне попадают на карантин за рубежом

"Вечером за нами пришли, мы забрали вещи и переехали в люкс. Я мог передвигаться по отелю, а жене запретили покидать номер", — рассказывает Андрей Усов, чья... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:00

2022-02-18T08:00

2022-02-18T08:03

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Вечером за нами пришли, мы забрали вещи и переехали в люкс. Я мог передвигаться по отелю, а жене запретили покидать номер", — рассказывает Андрей Усов, чья супруга получила положительный результат ПЦР-теста после трех дней во Вьетнаме. Им еще повезло. В Таиланде вынужденный отдых без права выхода может стоить и больше 200 тысяч рублей — нужную страховку не купить. О том, почему россиян массово отправляют на карантин, как себя обезопасить и реально ли изменить ситуацию, — в материале РИА Новости."Вечеринки COVID+""Сдали тесты в аэропорту. Отрицательно. Приехали в гостиницу. Три дня хорошо отдыхали, снова прошли обследование. Сдавали по четыре человека в одну "пробирку". Вечером — письмо, что утром пересдача, кто-то из нашего квартета болен", — вспоминает Андрей путешествие во Вьетнам. "Слабым звеном" оказалась его супруга.Ее отправили на самоизоляцию. Заточение не очень серьезное: "По факту на море мы выходили, хоть жене было страшновато. Каждый день сдавали тесты, промывали носы мирамистином и прочим. Все равно приходил положительный результат". Дальше ситуация "начала изрядно напрягать". Однако гуляли туристы все равно, только не ходили в бары и рестораны. "Обслуживание было отличное. В номер по звонку приносили все, что захотим. Вечером собирались на нашей территории с другими "ковидными". Никто не запрещал, — рассказывает Усов. — Вроде как и не испорчен отдых, но ограничения сильно раздражали".Семья в итоге пострадала финансово. "Я здоров, мне нужно улетать, жену не отпускают. Хотел остаться, но наш гид озвучил: тогда я должен оплатить перелет, это полторы тысячи долларов, 50 долларов за просрочку визы в сутки, проживание в люксовом номере и питание", — говорит турист.Усов улетел. Его супруга осталась в номере одна, каждый день сдавала тесты, стоимость каждого — 2000 рублей. Закончилась история неожиданно. Прилетел другой самолет с туристами, и все, кто был в обсерваторе, получили отрицательные результаты. Зато привезли 20 новичков с положительными. Они и заняли освободившиеся места.В Таиланде ситуация серьезнее: там за обсерватор надо платить, причем много. По данным АТОР, за первые десять дней февраля в королевство прилетели 4103 российских туриста, из них у 768 обнаружили ковид: это 18,72 процента. Пребывание в карантинном отеле — в среднем более 200 тысяч рублей за десять дней.Правда, уточняют эксперты, отправляют туда не всех. При бессимптомном течении можно остаться в своей уже оплаченной гостинице.И российские путешественники, и туроператоры вспоминают Кубу — летом там из-за положительных тестов массово отправляли на самоизоляцию. Дело приобрело такие масштабы, что глава Ростуризма Зарина Догузова попросила кубинских коллег урегулировать ситуацию. В итоге чиновники разобрались, люди продолжили отдыхать, а осенью Куба и вовсе отменила ПЦР-тесты для иностранных гостей.Кто заплатит за карантин"В Таиланде действительно много выявленных положительных ПЦР по прилете. Мы обязаны предупредить клиентов о существующих рисках, — сообщают в "Интуристе". — По закону мы отвечаем за путешественника от начала тура до возвращения. Но при выявлении коронавируса единственное, что мы можем, — обсудить с отелем перенос заезда и выезда".В компании говорят, что рекомендуют те направления, где не нужно сдавать ПЦР по прибытии или где все лечение гарантированно покроет правительство принимающей страны. Это Абхазия, Армения, Доминиканская Республика, Мексика, Египет, Куба, Турция.В TEZ Tour напомнили: в Греции и на Кипре в случае положительного теста расходы на размещение, питание, напитки и лекарства оплатит государство. Зато, например, в Индонезии и на Мальдивах обсервация в отеле или специальных центрах — за свой счет.В ОАЭ, по словам экспертов, есть отели, которые предлагают пройти карантин — иногда за дополнительную плату. Или же переселиться в гостиницу категорией ниже, но бесплатно.Страховка не поможет"Проблема обострилась в последние две недели, когда каждый пятый турист в Таиланде показал положительный ПЦР-тест", — комментирует ситуацию исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, рекомендация от властей Таиланда застраховаться в местной компании — прилетел и купил полис — не работает, потому что страховые не берут карантин на себя. В результате туристы платят до 200 тысяч рублей, чиновники советуют заранее подготовить на всякий случай такую сумму. Но и Россия бьет рекорды по заболеваемости.Страховщики настроены жестко: полис расходы на карантин покрывать не будет. "Пока государства не выработали общий подход и есть злоупотребления по цене, мы не будем оплачивать обсерватор. Это прерогатива той страны, куда едет турист", — говорит исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева.Она объясняет: если речь об оплате билетов, лечения, репатриации тела — это очень дорого. "В США особенно, в России подешевле. А обсерватор вообще никому не подчиняется. Получается, каждая страна сможет, например, заявить: давайте за карантин миллион. А проверить ценообразование этой услуги невозможно".Она вспоминает, как некоторые отели Кубы уговаривали страховщиков называть "лечением" измерение температуры у заболевших гостей. "Как? Ведь это отель, не больница, у них нет лицензии на оказание медицинских услуг! — возмущается Юлия. — Мы им говорили: если считаете, что турист нуждается в лечении, отправьте его в госпиталь, мы оплатим счет".Эксперты рассчитывают: если проблема с положительными ПЦР-тестами и карантинами приобретет лавинообразный характер, в дело вмешаются Ростуризм и МИД.

https://ria.ru/20220114/vetnam-1767613864.html

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https://ria.ru/20220215/tailand-1772946558.html

https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

https://ria.ru/20220203/tailand-1770887794.html

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

https://ria.ru/20220217/portugaliya-1773054774.html

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