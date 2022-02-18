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https://ria.ru/20220218/iznasilovanie-1773531395.html
Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге
Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге - РИА Новости, 18.02.2022
Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с очередным возвращением прокуратурой уголовного дела о групповом изнасиловании... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:26
2022-02-18T15:05
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с очередным возвращением прокуратурой уголовного дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.В феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать 16-летней девочки. Тогда женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, расследованием после резонанса и заявлений о поступающих в адрес девочки угрозах занялся центральный аппарат ведомства."Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. &lt;...&gt; Председатель СК затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах", — говорится в сообщении.Следствие установило, что трое молодых людей были в гостях у 16-летней потерпевшей, специально ее напоили, а когда девушка потеряла контроль над происходящим, ее изнасиловали и совершили "иные действия сексуального характера". По заявлению СК России, по делу проведено более 50 судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и судебно-психиатрические. Отмечается, что по инициативе следствия девочка прошла реабилитацию, ей также помогали восстановить память о произошедших событиях.
https://ria.ru/20220217/iznasilovanie-1773290965.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
12:26 18.02.2022 (обновлено: 15:05 18.02.2022)
 
Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге

Главе СК Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с очередным возвращением прокуратурой уголовного дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
В феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать 16-летней девочки. Тогда женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, расследованием после резонанса и заявлений о поступающих в адрес девочки угрозах занялся центральный аппарат ведомства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:08
Житель Чебоксар получил 13 лет колонии за изнасилование шестилетней дочери
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. <...> Председатель СК затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что трое молодых людей были в гостях у 16-летней потерпевшей, специально ее напоили, а когда девушка потеряла контроль над происходящим, ее изнасиловали и совершили "иные действия сексуального характера". По заявлению СК России, по делу проведено более 50 судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и судебно-психиатрические. Отмечается, что по инициативе следствия девочка прошла реабилитацию, ей также помогали восстановить память о произошедших событиях.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:23
Жителя Кировской области будут судить за изнасилование и убийство девочки
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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