12:26 18.02.2022 (обновлено: 15:05 18.02.2022)
Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге
Главе СК Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с очередным возвращением прокуратурой уголовного дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
В феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать 16-летней девочки. Тогда женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, расследованием после резонанса и заявлений о поступающих в адрес девочки угрозах занялся центральный аппарат ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. <...> Председатель СК затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что трое молодых людей были в гостях у 16-летней потерпевшей, специально ее напоили, а когда девушка потеряла контроль над происходящим, ее изнасиловали и совершили "иные действия сексуального характера". По заявлению СК России, по делу проведено более 50 судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и судебно-психиатрические. Отмечается, что по инициативе следствия девочка прошла реабилитацию, ей также помогали восстановить память о произошедших событиях.