https://ria.ru/20220218/italiya-1773545073.html

В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию

В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию

Согласование визита итальянского премьера в РФ идет по дипломатическим каналам, точной даты пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:08

2022-02-18T13:08

2022-02-18T13:08

политика

россия

дмитрий песков

италия

марио драги

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Согласование визита итальянского премьера в РФ идет по дипломатическим каналам, точной даты пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Министры иностранных дел, действительно, говорили о целесообразности проведения такого визита. С учётом графика господина премьер-министра и президента России по дипломатическим каналам сейчас идёт согласование", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220217/pomosch-1773355816.html

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политика, россия, дмитрий песков, италия, марио драги