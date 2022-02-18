https://ria.ru/20220218/italiya-1773545073.html
В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию
В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию
Согласование визита итальянского премьера в РФ идет по дипломатическим каналам, точной даты пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:08
2022-02-18T13:08
2022-02-18T13:08
политика
россия
дмитрий песков
италия
марио драги
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Согласование визита итальянского премьера в РФ идет по дипломатическим каналам, точной даты пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Министры иностранных дел, действительно, говорили о целесообразности проведения такого визита. С учётом графика господина премьер-министра и президента России по дипломатическим каналам сейчас идёт согласование", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, италия, марио драги
В Кремле ответили на вопрос о визите премьера Италии в Россию
Пресс-секретарь Песков: визит премьера Италии Драги в Россию согласовывается по дипканалам