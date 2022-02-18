Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района Андрей Трубецкой на шестом заседании Думы Сургутского района
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на шестом заседании Думы Сургутского района
СУРГУТ, 18 фев - РИА Новости. Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех инвестиций в ХМАО-Югру, сообщил в пятницу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
На заседании районной Думы он представил отчет по всем направлениям деятельности администрации Сургутского района, а также сообщил о планах на текущий год.
"Сургутский район – это треть всего промышленного производства Югры. Ожидаемый объем производства этого года - 1,45 триллиона рублей. Это выше уровня прошлого года на 74%. Среднемесячная зарплата составит 98,5 тысяч рублей, рост – шесть процентов. Как всегда, высока доля расходов на социальные нужды – она составляет без малого 60%", - сообщил Трубецкой.
По его подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых, увеличилось на 49% – с 3658 до 5466.
"Прирост поступлений в бюджет района за 2021 год составил 35 миллионов рублей. Число занятых в бизнесе увеличилось на 1634 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился в восемь раз, он ниже среднеокружного значения на 30%. В банке вакансий района – 1150 позиций", - привел данные глава района.
Он напомнил, что пять лет подряд Сургутский район выходит в лидеры инвестиционного рейтинга Югры и четыре года подряд является победителем регионального этапа "Лидер Бизнеса Югры".
"Бюджет района за прошлый год составил 13,1 миллиарда рублей. Собственные доходы района выросли на 272 миллиона рублей, то есть на 5%. К слову, наш район занял первое место в рейтинге оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах автономного округа. Наибольшую часть в собственных доходах занимает НДФЛ – 73%. Доходы от управления муниципальным имуществом – десять процентов. Поступления от малого и среднего бизнеса – 3%. Хочу подчеркнуть, что рост собственных доходов – это результат работы администрации. Мы их действительно заработали. Рост поступлений от МСП – это плюс 28 миллионов рублей, рост от использования муниципального имущества – плюс 126 миллионов рублей, прочие доходы – 51 миллион рублей. НДФЛ остался на уровне 2020 года. Исполнение бюджета по расходам составило 99,1 процента", - сообщил глава района.
Он подчеркнул, что администрация ведет постоянную работу по повышению бюджетной эффективности.
"За последний год объем средств, направленных на приоритетные расходы, составил 1,28 миллиарда рублей. Это 22% собственного дохода бюджета района. Долговая и кредитная политика администрации района направлена на снижение муниципальных заимствований и бюджетных кредитов. На конец года оба показателя на нулевой отметке", - отметил Трубецкой.
Он также рассказал, что с 2019 года Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов по направлениям "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Культура", "Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса". Финансовое обеспечение их исполнения составило 377,2 миллиона рублей, то есть 98,9% от запланированного. "В полном объеме за последние три года достигаются значения показателей, характеризующих исполнение национальных проектов", - подчеркнул Трубецкой.
Он, в частности, обратил внимание на демографическую ситуацию. Численность населения района за 2021 год увеличилась на 570 человек. За прошлый год в районе родилось 1610 человек, это число в два раза превысило смертность. Положительные темпы роста населения сохраняются четыре года подряд, отметил Трубецкой.