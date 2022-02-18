https://ria.ru/20220218/investitsii-1773556655.html

Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей - РИА Новости, 18.02.2022

Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей

Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:51

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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СУРГУТ, 18 фев - РИА Новости. Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех инвестиций в ХМАО-Югру, сообщил в пятницу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.На заседании районной Думы он представил отчет по всем направлениям деятельности администрации Сургутского района, а также сообщил о планах на текущий год.По его подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых, увеличилось на 49% – с 3658 до 5466."Прирост поступлений в бюджет района за 2021 год составил 35 миллионов рублей. Число занятых в бизнесе увеличилось на 1634 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился в восемь раз, он ниже среднеокружного значения на 30%. В банке вакансий района – 1150 позиций", - привел данные глава района.Он напомнил, что пять лет подряд Сургутский район выходит в лидеры инвестиционного рейтинга Югры и четыре года подряд является победителем регионального этапа "Лидер Бизнеса Югры".Он подчеркнул, что администрация ведет постоянную работу по повышению бюджетной эффективности."За последний год объем средств, направленных на приоритетные расходы, составил 1,28 миллиарда рублей. Это 22% собственного дохода бюджета района. Долговая и кредитная политика администрации района направлена на снижение муниципальных заимствований и бюджетных кредитов. На конец года оба показателя на нулевой отметке", - отметил Трубецкой.Он также рассказал, что с 2019 года Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов по направлениям "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Культура", "Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса". Финансовое обеспечение их исполнения составило 377,2 миллиона рублей, то есть 98,9% от запланированного. "В полном объеме за последние три года достигаются значения показателей, характеризующих исполнение национальных проектов", - подчеркнул Трубецкой.Он, в частности, обратил внимание на демографическую ситуацию. Численность населения района за 2021 год увеличилась на 570 человек. За прошлый год в районе родилось 1610 человек, это число в два раза превысило смертность. Положительные темпы роста населения сохраняются четыре года подряд, отметил Трубецкой.

https://ria.ru/20211222/blagoustroystvo-1765047905.html

https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html

https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html

сургутский район

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сургутский район