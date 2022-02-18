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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220218/investitsii-1773556655.html
Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей
Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей
Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:51
2022-02-18T13:51
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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СУРГУТ, 18 фев - РИА Новости. Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех инвестиций в ХМАО-Югру, сообщил в пятницу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.На заседании районной Думы он представил отчет по всем направлениям деятельности администрации Сургутского района, а также сообщил о планах на текущий год.По его подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых, увеличилось на 49% – с 3658 до 5466."Прирост поступлений в бюджет района за 2021 год составил 35 миллионов рублей. Число занятых в бизнесе увеличилось на 1634 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился в восемь раз, он ниже среднеокружного значения на 30%. В банке вакансий района – 1150 позиций", - привел данные глава района.Он напомнил, что пять лет подряд Сургутский район выходит в лидеры инвестиционного рейтинга Югры и четыре года подряд является победителем регионального этапа "Лидер Бизнеса Югры".Он подчеркнул, что администрация ведет постоянную работу по повышению бюджетной эффективности."За последний год объем средств, направленных на приоритетные расходы, составил 1,28 миллиарда рублей. Это 22% собственного дохода бюджета района. Долговая и кредитная политика администрации района направлена на снижение муниципальных заимствований и бюджетных кредитов. На конец года оба показателя на нулевой отметке", - отметил Трубецкой.Он также рассказал, что с 2019 года Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов по направлениям "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Культура", "Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса". Финансовое обеспечение их исполнения составило 377,2 миллиона рублей, то есть 98,9% от запланированного. "В полном объеме за последние три года достигаются значения показателей, характеризующих исполнение национальных проектов", - подчеркнул Трубецкой.Он, в частности, обратил внимание на демографическую ситуацию. Численность населения района за 2021 год увеличилась на 570 человек. За прошлый год в районе родилось 1610 человек, это число в два раза превысило смертность. Положительные темпы роста населения сохраняются четыре года подряд, отметил Трубецкой.
https://ria.ru/20211222/blagoustroystvo-1765047905.html
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сургутский район
13:51 18.02.2022
 

Инвестиции в основной капитал Сургутского района превысили 240 млрд рублей

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района Андрей Трубецкой на шестом заседании Думы Сургутского района
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на шестом заседании Думы Сургутского района - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на шестом заседании Думы Сургутского района
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СУРГУТ, 18 фев - РИА Новости. Бюджет Сургутского района за 2021 год составил 13,1 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал превысил 240 миллиардов рублей – почти четверть всех инвестиций в ХМАО-Югру, сообщил в пятницу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
На заседании районной Думы он представил отчет по всем направлениям деятельности администрации Сургутского района, а также сообщил о планах на текущий год.
"Сургутский район – это треть всего промышленного производства Югры. Ожидаемый объем производства этого года - 1,45 триллиона рублей. Это выше уровня прошлого года на 74%. Среднемесячная зарплата составит 98,5 тысяч рублей, рост – шесть процентов. Как всегда, высока доля расходов на социальные нужды – она составляет без малого 60%", - сообщил Трубецкой.
По его подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых, увеличилось на 49% – с 3658 до 5466.
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"Прирост поступлений в бюджет района за 2021 год составил 35 миллионов рублей. Число занятых в бизнесе увеличилось на 1634 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился в восемь раз, он ниже среднеокружного значения на 30%. В банке вакансий района – 1150 позиций", - привел данные глава района.
Он напомнил, что пять лет подряд Сургутский район выходит в лидеры инвестиционного рейтинга Югры и четыре года подряд является победителем регионального этапа "Лидер Бизнеса Югры".
"Бюджет района за прошлый год составил 13,1 миллиарда рублей. Собственные доходы района выросли на 272 миллиона рублей, то есть на 5%. К слову, наш район занял первое место в рейтинге оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах автономного округа. Наибольшую часть в собственных доходах занимает НДФЛ – 73%. Доходы от управления муниципальным имуществом – десять процентов. Поступления от малого и среднего бизнеса – 3%. Хочу подчеркнуть, что рост собственных доходов – это результат работы администрации. Мы их действительно заработали. Рост поступлений от МСП – это плюс 28 миллионов рублей, рост от использования муниципального имущества – плюс 126 миллионов рублей, прочие доходы – 51 миллион рублей. НДФЛ остался на уровне 2020 года. Исполнение бюджета по расходам составило 99,1 процента", - сообщил глава района.
Он подчеркнул, что администрация ведет постоянную работу по повышению бюджетной эффективности.
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"За последний год объем средств, направленных на приоритетные расходы, составил 1,28 миллиарда рублей. Это 22% собственного дохода бюджета района. Долговая и кредитная политика администрации района направлена на снижение муниципальных заимствований и бюджетных кредитов. На конец года оба показателя на нулевой отметке", - отметил Трубецкой.
Он также рассказал, что с 2019 года Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов по направлениям "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Культура", "Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса". Финансовое обеспечение их исполнения составило 377,2 миллиона рублей, то есть 98,9% от запланированного. "В полном объеме за последние три года достигаются значения показателей, характеризующих исполнение национальных проектов", - подчеркнул Трубецкой.
Он, в частности, обратил внимание на демографическую ситуацию. Численность населения района за 2021 год увеличилась на 570 человек. За прошлый год в районе родилось 1610 человек, это число в два раза превысило смертность. Положительные темпы роста населения сохраняются четыре года подряд, отметил Трубецкой.
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