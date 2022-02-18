https://ria.ru/20220218/integratsiya-1773646370.html
Мезенцев: Минск и Москва нацелены на взаимоприемлемые решения в интеграции
Мезенцев: Минск и Москва нацелены на взаимоприемлемые решения в интеграции - РИА Новости, 18.02.2022
Мезенцев: Минск и Москва нацелены на взаимоприемлемые решения в интеграции
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что ведомства двух стран нацелены на поиск взаимоприемлемых решений при... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:39
2022-02-18T18:39
2022-02-18T18:39
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что ведомства двух стран нацелены на поиск взаимоприемлемых решений при реализации союзных программ по углублению экономической интеграции.Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран."Взаимодействие республиканских и федеральных ведомств очень плотное, содержательное и партнерское, действительно, (оно происходит - ред.) на основе стремления к поиску взаимоприемлемых решений. Тон этого разговора очень профессиональный", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.Он отметил, что принятые 28 союзных программ по углублению экономической интеграции являются масштабными документами. "В этом году правительства Беларуси и России должны представить Совету министров Союзного государства отчет о первом этапе работы. Полагаем, что вскоре будет определена дата заседания совета министров, (премьер России и председатель союзного совмина - ред.) Михаил Мишустин примет отчеты. Убежден, что они будут успешны и последовательны", - сказал Мезенцев.Отвечая на вопрос о перспективах расширения Союзного государства за счет присоединения новых стран к нему, госсекретарь призвал сделать все возможное, чтобы Союзное государство Белоруссии и России и новый этап интеграционной работы были такими, чтобы "миллионы россиян и белорусов почувствовали, что мы все работаем во благо людей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
МИНСК, 18 фев - РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
заявил, что ведомства двух стран нацелены на поиск взаимоприемлемых решений при реализации союзных программ по углублению экономической интеграции.
Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
"Взаимодействие республиканских и федеральных ведомств очень плотное, содержательное и партнерское, действительно, (оно происходит - ред.) на основе стремления к поиску взаимоприемлемых решений. Тон этого разговора очень профессиональный", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.
Он отметил, что принятые 28 союзных программ по углублению экономической интеграции являются масштабными документами. "В этом году правительства Беларуси и России должны представить Совету министров Союзного государства отчет о первом этапе работы. Полагаем, что вскоре будет определена дата заседания совета министров, (премьер России и председатель союзного совмина - ред.) Михаил Мишустин примет отчеты. Убежден, что они будут успешны и последовательны", - сказал Мезенцев.
Отвечая на вопрос о перспективах расширения Союзного государства за счет присоединения новых стран к нему, госсекретарь призвал сделать все возможное, чтобы Союзное государство Белоруссии и России и новый этап интеграционной работы были такими, чтобы "миллионы россиян и белорусов почувствовали, что мы все работаем во благо людей".
Опубликовано: Артем Смирнов