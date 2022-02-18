https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773693864.html
В Ростовской области организуют пункты временного размещения
В Ростовской области организуют пункты временного размещения - РИА Новости, 18.02.2022
В Ростовской области организуют пункты временного размещения
Пункты размещения на 10 тысяч мест организуют на территории Ростовской области для эвакуируемых с Донбасса, сообщил представитель правительства региона. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:49
2022-02-18T22:49
2022-02-18T22:49
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Пункты размещения на 10 тысяч мест организуют на территории Ростовской области для эвакуируемых с Донбасса, сообщил представитель правительства региона."ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч", - сказал он журналистам.В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Представитель администрации одного из районов Донецка об эвакуации жителей в РФ
Представитель администрации одного из районов Донецка рассказывает РИА Новости, как организована работа по эвакуации жителей в Россию
2022-02-18T22:49
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PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, ростовская область, россия, видео
В Ростовской области организуют пункты временного размещения
В Ростовской области для эвакуируемых с Донбасса организуют ПВР на десять тысяч мест