https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773690488.html

Три детских лагеря в Ростовской области примут эвакуированных из Донбасса

Три детских лагеря в Ростовской области примут эвакуированных из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Три детских лагеря в Ростовской области примут эвакуированных из Донбасса

Три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи эвакуированных из Донбасса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:23

2022-02-18T22:23

2022-02-18T22:24

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи эвакуированных из Донбасса, сообщил РИА Новости сотрудник администрации района."У нас принимать (эвакуированных из Донбасса) будут "Звезда", "Спутник" и "Котлостроитель", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в общей сложности в них смогут разместиться до 1,5 тысячи человек."Ждем (первых беженцев) уже сегодня", - добавил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ДНР садятся в автобусы, чтобы уехать в Россию Автобусы с жителями ДНР отъезжают из Донецка в Россию, власти заверяют, что эвакуация идёт в нормальном режиме 2022-02-18T22:23 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ростовская область, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, эвакуация жителей днр и лнр в россию, видео