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Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка
Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка - РИА Новости, 18.02.2022
Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка
Эвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:39
2022-02-18T22:42
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
в мире
денис пушилин
эдуард басурин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Эвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в республике. В ЛНР тоже сообщили о начале эвакуации. Как отмечал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, эвакуация в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке специально для этого снимали с рейсов.Как рассказал Адамец, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию."Проводится работа по регистрации, по размещению в пунктах сбора и отправке на границу с Россией. &lt;...&gt; В настоящий момент пока нет (эксцессов), слава богу. Такая работа у нас проводится впервые, поэтому плана и формата на сегодняшний день нет. Пока, скажем так, все идет по накатанной", — сказал Адамец.Количество людей, которые решат остаться Донецка, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.Пушилин ранее не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек: это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР, отметил он.Накануне в Донецке и Луганске заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась, Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и открыл огонь по позициям самопровозглашенных республик, применяет минометы и артиллерию. Представитель Народной милиции ДНР отметил, что около населенных пунктов Донбасса находится артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями. Это указывает на подготовку к силовому решению, подчеркнул он.При этом на Украине утверждают, что Киев не планирует никаких военных операций и намерен действовать политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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донбасс
донецкая народная республика
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Наталья Макарова
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Жители ДНР садятся в автобусы, чтобы уехать в Россию
Автобусы с жителями ДНР отъезжают из Донецка в Россию, власти заверяют, что эвакуация идёт в нормальном режиме
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, в мире, денис пушилин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, донецк (донецкая область)
21:39 18.02.2022 (обновлено: 22:42 18.02.2022)
 
Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка

Власти ДНР: автобусы отъезжают из Донецка в Россию, эвакуация идет в нормальном режиме

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой народной республики
Эвакуация граждан Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Эвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в республике. В ЛНР тоже сообщили о начале эвакуации. Как отмечал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, эвакуация в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке специально для этого снимали с рейсов.
Как рассказал Адамец, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию.
"Проводится работа по регистрации, по размещению в пунктах сбора и отправке на границу с Россией. <...> В настоящий момент пока нет (эксцессов), слава богу. Такая работа у нас проводится впервые, поэтому плана и формата на сегодняшний день нет. Пока, скажем так, все идет по накатанной", — сказал Адамец.
Количество людей, которые решат остаться Донецка, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.
Пушилин ранее не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек: это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР, отметил он.
Накануне в Донецке и Луганске заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась, Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и открыл огонь по позициям самопровозглашенных республик, применяет минометы и артиллерию. Представитель Народной милиции ДНР отметил, что около населенных пунктов Донбасса находится артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями. Это указывает на подготовку к силовому решению, подчеркнул он.
При этом на Украине утверждают, что Киев не планирует никаких военных операций и намерен действовать политико-дипломатическим путем.
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"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныВ миреДенис ПушилинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (Донецкая область)
 
 
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