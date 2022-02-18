https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773669497.html

Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой

Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой - РИА Новости, 18.02.2022

Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой

Объявление эвакуации мирных жителей Донбасса – беспрецедентная мера за последние семь лет, она говорит о том, что ситуация напряженная, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:52

2022-02-18T19:52

2022-02-18T21:35

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кирилл вышинский

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объявление эвакуации мирных жителей Донбасса – беспрецедентная мера за последние семь лет, она говорит о том, что ситуация напряженная, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Вышинский.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Тот факт, что глава ДНР объявил эвакуацию, тревожный и заставляет переживать за этих людей, потому что на моей памяти это совершенно беспрецедентная мера. И за семь с лишним лет войны, по мне, это первая масштабная эвакуация, которая свидетельствует о том, что ситуация очень напряженная. Чем она вызвана, мы пока не понимаем, поскольку информация очень скупая. Но, видимо, угрозы настолько высоки, что официальные органы ДНР пошли на такой беспрецедентный шаг, и в этом смысле ситуация очень тревожная", - сказал Вышинский.

https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773667413.html

донецкая народная республика

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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