https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773669497.html
Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой
Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой - РИА Новости, 18.02.2022
Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой
Объявление эвакуации мирных жителей Донбасса – беспрецедентная мера за последние семь лет, она говорит о том, что ситуация напряженная, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:52
2022-02-18T19:52
2022-02-18T21:35
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объявление эвакуации мирных жителей Донбасса – беспрецедентная мера за последние семь лет, она говорит о том, что ситуация напряженная, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Вышинский.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Тот факт, что глава ДНР объявил эвакуацию, тревожный и заставляет переживать за этих людей, потому что на моей памяти это совершенно беспрецедентная мера. И за семь с лишним лет войны, по мне, это первая масштабная эвакуация, которая свидетельствует о том, что ситуация очень напряженная. Чем она вызвана, мы пока не понимаем, поскольку информация очень скупая. Но, видимо, угрозы настолько высоки, что официальные органы ДНР пошли на такой беспрецедентный шаг, и в этом смысле ситуация очень тревожная", - сказал Вышинский.
https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773667413.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, кирилл вышинский, россия, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию
19:52 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой
Член СПЧ Вышинский назвал эвакуацию жителей Донбасса в Россию беспрецедентной мерой