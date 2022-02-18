https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773664928.html

Первая эвакуация жителей ЛНР начнется с города Красный Луч

Первая эвакуация жителей ЛНР начнется с города Красный Луч - РИА Новости, 18.02.2022

Первая эвакуация жителей ЛНР начнется с города Красный Луч

Эвакуация жителей самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию начнется с города Красный Луч, говорится в сообщении местной... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:34

2022-02-18T19:34

2022-02-18T21:35

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация жителей самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию начнется с города Красный Луч, говорится в сообщении местной администрации.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашённой республики в связи с угрозой вторжения Украины."Администрацией города Красный Луч будут организованы пункты выезда жителей города Красный Луч и подведомственных администрации территорий в Российскую Федерацию. Выезд запланирован предварительно с 20.00 (мск - ред.)", - говорится в сообщении администрации города, предоставленном журналистам.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/vzryv-1773661617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, в мире, лнр, луганская область, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, эвакуация жителей днр и лнр в россию