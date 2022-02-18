18:27 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
В Донецке началась эвакуация жителей
В Донецке началась эвакуация жителей из-за обострения ситуации в Донбассе
ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Власти самопровозглашенной республики распространили на официальных ресурсах информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Сейчас готовятся покинуть город дети из детских домов, передает корреспондент агентства.
Власти самопровозглашенной республики распространили на официальных ресурсах информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Сейчас готовятся покинуть город дети из детских домов, передает корреспондент агентства.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Опубликовано: Кирилл Волков