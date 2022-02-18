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В Донецке началась эвакуация жителей
В Донецке началась эвакуация жителей - РИА Новости, 18.02.2022
В Донецке началась эвакуация жителей
Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Власти самопровозглашенной республики распространили РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:27
2022-02-18T21:35
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Власти самопровозглашенной республики распространили на официальных ресурсах информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Сейчас готовятся покинуть город дети из детских домов, передает корреспондент агентства.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/pentagon-1773640966.html
украина
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:27 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
 
В Донецке началась эвакуация жителей

В Донецке началась эвакуация жителей из-за обострения ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУлица Постышева в Донецке
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Власти самопровозглашенной республики распространили на официальных ресурсах информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Сейчас готовятся покинуть город дети из детских домов, передает корреспондент агентства.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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