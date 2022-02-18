https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html

В Донецке началась эвакуация жителей

В Донецке началась эвакуация жителей - РИА Новости, 18.02.2022

В Донецке началась эвакуация жителей

Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Власти самопровозглашенной республики распространили РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:27

2022-02-18T18:27

2022-02-18T21:35

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Началась эвакуация жителей Донецка из-за обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Власти самопровозглашенной республики распространили на официальных ресурсах информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Сейчас готовятся покинуть город дети из детских домов, передает корреспондент агентства.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/pentagon-1773640966.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию