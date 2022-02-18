Киевлян позвали на выход

04:02 18.02.2022 (обновлено: 05:24 18.02.2022)
Всех жителей Киева собрались эвакуировать
Сотрудник мэрии Киева Ткачук: в случае "вторжения" всех жителей столицы Украины эвакуируют
Киев, Украина
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если "боевые действия" дойдут до столицы Украины. С таким заявлением в эфире "Громадського радио" выступил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ", - сказал чиновник. В Киеве, по его словам, также останутся те, кто не захочет уезжать.
В случае "боевых действий" метрополитен будет работать около шести часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время метрополитен будет укрытием.
Во вторник два британских издания – таблоид The Sun и газета Mirror - опубликовали новость о том, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь на 16 февраля. На следующий день Sun отредактировала на сайте свою статью, а Mirror опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.