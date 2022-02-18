https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773466772.html

Киевлян позвали на выход

Всех жителей Киева собрались эвакуировать - РИА Новости, 18.02.2022

Киевлян позвали на выход

В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если "боевые действия" дойдут до столицы Украины. С таким заявлением в эфире "Громадського радио" выступил директор РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:02

2022-02-18T04:02

2022-02-18T05:24

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если "боевые действия" дойдут до столицы Украины. С таким заявлением в эфире "Громадського радио" выступил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.В случае "боевых действий" метрополитен будет работать около шести часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время метрополитен будет укрытием.Во вторник два британских издания – таблоид The Sun и газета Mirror - опубликовали новость о том, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь на 16 февраля. На следующий день Sun отредактировала на сайте свою статью, а Mirror опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Как ранее заявил Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773426915.html

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ситуация на украине, украина, киев, в мире