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В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе
Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:29
2022-02-18T21:29
2022-02-18T21:29
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
ирина верещук
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук."Мы надеемся, что завтра такая встреча (трехсторонней контактной группы – ред.) будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлен, а гражданское население не страдало", - заявила Верещук на брифинге в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, ирина верещук, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе
Вице-премьер Украины Верещук: Киев готов возобновить режим тишины в Донбассе