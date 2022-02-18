https://ria.ru/20220218/donbass-1773684106.html

В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе

В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе

Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:29

2022-02-18T21:29

2022-02-18T21:29

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

ирина верещук

вооруженный конфликт на востоке украины

донбасс

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук."Мы надеемся, что завтра такая встреча (трехсторонней контактной группы – ред.) будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлен, а гражданское население не страдало", - заявила Верещук на брифинге в пятницу.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, ирина верещук, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс