Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/donbass-1773684106.html
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе
Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:29
2022-02-18T21:29
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
ирина верещук
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_878cffd142b6ccb51fb8cb724eba9f89.jpg
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук."Мы надеемся, что завтра такая встреча (трехсторонней контактной группы – ред.) будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлен, а гражданское население не страдало", - заявила Верещук на брифинге в пятницу.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_e1c5e49a7a3daa1b2f040e1f3338355e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, ирина верещук, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс
21:29 18.02.2022
 
В Киеве заявили, что готовы восстановить режим тишины в Донбассе

Вице-премьер Украины Верещук: Киев готов возобновить режим тишины в Донбассе

© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed ForcesУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed Forces
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Киев готов сделать все необходимое для восстановления режима прекращения огня в Донбассе, рассчитывает на проведение в субботу трехсторонней контактной группы, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.
"Мы надеемся, что завтра такая встреча (трехсторонней контактной группы – ред.) будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлен, а гражданское население не страдало", - заявила Верещук на брифинге в пятницу.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:17
Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаИрина ВерещукВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала