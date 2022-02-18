Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/donbass-1773681810.html
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что сейчас... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:09
2022-02-18T21:09
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженный конфликт на востоке украины
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772839318_0:120:2621:1594_1920x0_80_0_0_692fd4beff7f9cf75ae85f3257e72796.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что сейчас стороны находятся на грани военного разрешения конфликта."Вывод один и простой и, к сожалению, он совпадает с выводом (главы ДНР) Дениса Пушилина. То есть сейчас мы находимся на грани военного разрешения конфликта, то есть сейчас, к сожалению, никакие слова не работают", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24"."Стороны должен договариваться тогда, когда они готовы слышать друг друга, не только говорить в чей-то адрес, но еще и слышать. Украина, увы, она заткнула уши", - добавил он.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772839318_169:0:2453:1713_1920x0_80_0_0_fd64933a9baa2fe56178cf17a203161d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженный конфликт на востоке украины, родион мирошник
21:09 18.02.2022
 
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: мы на грани военного разрешения конфликта в Донбассе

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что сейчас стороны находятся на грани военного разрешения конфликта.
"Вывод один и простой и, к сожалению, он совпадает с выводом (главы ДНР) Дениса Пушилина. То есть сейчас мы находимся на грани военного разрешения конфликта, то есть сейчас, к сожалению, никакие слова не работают", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:17
Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
"Стороны должен договариваться тогда, когда они готовы слышать друг друга, не только говорить в чей-то адрес, но еще и слышать. Украина, увы, она заткнула уши", - добавил он.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженный конфликт на востоке УкраиныРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала