https://ria.ru/20220218/donbass-1773681810.html
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что сейчас... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:09
2022-02-18T21:09
2022-02-18T21:09
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженный конфликт на востоке украины
родион мирошник
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что сейчас стороны находятся на грани военного разрешения конфликта."Вывод один и простой и, к сожалению, он совпадает с выводом (главы ДНР) Дениса Пушилина. То есть сейчас мы находимся на грани военного разрешения конфликта, то есть сейчас, к сожалению, никакие слова не работают", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24"."Стороны должен договариваться тогда, когда они готовы слышать друг друга, не только говорить в чей-то адрес, но еще и слышать. Украина, увы, она заткнула уши", - добавил он.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженный конфликт на востоке украины, родион мирошник
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник: мы на грани военного разрешения конфликта в Донбассе