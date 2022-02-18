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Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин

Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022

Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин

Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:18

2022-02-18T19:18

2022-02-18T19:39

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, сегодня с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия."Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220218/vzryv-1773654146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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