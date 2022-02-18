19:18 18.02.2022 (обновлено: 19:39 18.02.2022)
Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, сегодня с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 19:04В центре Донецка прогремел мощный взрыв
"Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев