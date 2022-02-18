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Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин
Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022
Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин
Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:18
2022-02-18T19:39
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, сегодня с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия."Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
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донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр, днр, эдуард басурин, украина, россия
19:18 18.02.2022 (обновлено: 19:39 18.02.2022)
 
Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: Украина попыталась провести три попытки диверсии в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинская сторона в пятницу предприняла три попытки диверсии в Донбассе, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, сегодня с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия.
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"Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ДонбассВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛНРДНРЭдуард БасуринУкраинаРоссия
 
 
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