https://ria.ru/20220218/donbass-1773567930.html

Россия встревожена сообщениями об обстрелах в Донбассе, заявил Лавров

Россия встревожена сообщениями об обстрелах в Донбассе, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022

Россия встревожена сообщениями об обстрелах в Донбассе, заявил Лавров

Россия очень встревожена сообщениями о резком нарастании числа обстрелов в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:30

2022-02-18T14:30

2022-02-18T14:40

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

донбасс

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия очень встревожена сообщениями о резком нарастании числа обстрелов в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, мы очень встревожены сообщениями последних дней, буквально вчера-позавчера, о резком нарастании обстрелов с использований вооружений, запрещенных минскими договоренностями", - сказал министр, выступая на пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

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в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, донбасс