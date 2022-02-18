https://ria.ru/20220218/donbass-1773504200.html

В ДНР заявили о 24 нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о 24 нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2022

В ДНР заявили о 24 нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:02

2022-02-18T11:02

2022-02-18T11:02

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ведомстве сообщали об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило 24 раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие, а также миномёты и артиллерию калибрами 122, 120 и 82 миллиметра. Всего было выпущено 107 боеприпасов.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/dnr-1773501175.html

https://ria.ru/20220218/lnr-1773492595.html

донецкая народная республика

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