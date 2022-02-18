https://ria.ru/20220218/doguzova-1773559072.html

Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии

Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 18.02.2022

Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесской республике. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:03

2022-02-18T14:03

2022-02-18T14:03

туризм

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кавказ

архыз

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

новости - туризм

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесской республике."Не могу оставить без внимания вопиющий случай убийства, — написала глава ведомства на своей странице в Инстаграме. — Погиб турист, гость, который приехал отдыхать, — это просто ужасно".Она отметила, что у бытовых конфликтов нет национальности и религиозной принадлежности, а жизнь человека должна быть безусловной ценностью.Догузова выразила соболезнования родным и близким погибшего и надеется, что виновный будет найден и наказан по всей строгости закона. "Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось", — заключила глава Ростуризма.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что подозреваемый в убийстве 34-летний житель станицы Сторожевая объявлен в федеральный розыск. Конфликт произошел 17 февраля. К остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с туристами, следовавшими в Архыз, подъехал автомобиль с местными. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой один из путешественников был ранен, он скончался по дороге в больницу.

https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773425633.html

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