Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/doguzova-1773559072.html
Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии
Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 18.02.2022
Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесской республике. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:03
2022-02-18T14:03
туризм
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кавказ
архыз
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_0:10:3004:1700_1920x0_80_0_0_6664b4358623c99b19515a7988e2b012.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесской республике."Не могу оставить без внимания вопиющий случай убийства, — написала глава ведомства на своей странице в Инстаграме. — Погиб турист, гость, который приехал отдыхать, — это просто ужасно".Она отметила, что у бытовых конфликтов нет национальности и религиозной принадлежности, а жизнь человека должна быть безусловной ценностью.Догузова выразила соболезнования родным и близким погибшего и надеется, что виновный будет найден и наказан по всей строгости закона. "Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось", — заключила глава Ростуризма.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что подозреваемый в убийстве 34-летний житель станицы Сторожевая объявлен в федеральный розыск. Конфликт произошел 17 февраля. К остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с туристами, следовавшими в Архыз, подъехал автомобиль с местными. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой один из путешественников был ранен, он скончался по дороге в больницу.
https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773425633.html
кавказ
архыз
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_aaed939371bcb2a683f196a4c360bfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по туризму (ростуризм), кавказ, архыз, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, туризм, туристы, зарина догузова, убийство
14:03 18.02.2022
 
Ростуризм прокомментировал убийство путешественника в Карачаево-Черкесии

Глава Ростуризма Догузова надеется, что виновник убийства в КЧР будет наказан

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесской республике.
"Не могу оставить без внимания вопиющий случай убийства, — написала глава ведомства на своей странице в Инстаграме. — Погиб турист, гость, который приехал отдыхать, — это просто ужасно".
Она отметила, что у бытовых конфликтов нет национальности и религиозной принадлежности, а жизнь человека должна быть безусловной ценностью.
Догузова выразила соболезнования родным и близким погибшего и надеется, что виновный будет найден и наказан по всей строгости закона. "Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось", — заключила глава Ростуризма.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что подозреваемый в убийстве 34-летний житель станицы Сторожевая объявлен в федеральный розыск. Конфликт произошел 17 февраля. К остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с туристами, следовавшими в Архыз, подъехал автомобиль с местными. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой один из путешественников был ранен, он скончался по дороге в больницу.
Сотрудники Следственного комитета РФ на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:47Туризм
Друг рассказал об убитом в Карачаево-Черкесии туристе
 
ТуризмСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)КавказАрхызРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Новости - ТуризмТуризмтуристыЗарина ДогузоваУбийство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала