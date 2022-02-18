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Правительство Германии призвало к диалогу с Россией по Украине

Правительство Германии призвало к диалогу с Россией по Украине - РИА Новости, 18.02.2022

Правительство Германии призвало к диалогу с Россией по Украине

Диалог с Россией остается единственным выходом из существующего кризиса вокруг Украины, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:19

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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Диалог с Россией остается единственным выходом из существующего кризиса вокруг Украины, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."В связи с крайне напряженной ситуацией важно оставаться в диалоге с Россией, диалог остается единственным путем из этого кризиса", - сказал Бюхнер, добавив, что не будет "спекулировать" относительно опубликованных ранее в немецких СМИ данных о том, что в случае конфликта на территории Украины в ЕС могут прибыть до 1 миллиона беженцев.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

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в мире, германия, ситуация в днр и лнр, россия