https://ria.ru/20220218/bochkarev-1773508413.html
Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу
Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу - РИА Новости, 18.02.2022
Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу
В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:18
2022-02-18T11:18
2022-02-18T13:47
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Недвижимость. В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – рассказал он.Как добавил заммэра, строители уже приступили к монтажу оборудования и инженерных систем моста. В частности, на объекте монтируют лифты.Кроме того, завершаются работы по восстановлению набережной, идет благоустройство прилегающей территории.Длина дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров, протяженность пролетов – 88 метровТПУ "Электрозаводская" объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская железной дороги.
https://ria.ru/20220215/bochkarev-1772882173.html
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городское хозяйство москвы, москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 18 фев - РИА Недвижимость
. В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – рассказал он.
Как добавил заммэра, строители уже приступили к монтажу оборудования и инженерных систем моста. В частности, на объекте монтируют лифты.
Кроме того, завершаются работы по восстановлению набережной, идет благоустройство прилегающей территории.
Длина дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров, протяженность пролетов – 88 метров
ТПУ "Электрозаводская" объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская железной дороги.