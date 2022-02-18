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Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу
Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу - РИА Новости, 18.02.2022
Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу
В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:18
2022-02-18T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Недвижимость. В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – рассказал он.Как добавил заммэра, строители уже приступили к монтажу оборудования и инженерных систем моста. В частности, на объекте монтируют лифты.Кроме того, завершаются работы по восстановлению набережной, идет благоустройство прилегающей территории.Длина дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров, протяженность пролетов – 88 метровТПУ "Электрозаводская" объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская железной дороги.
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городское хозяйство москвы, москва, андрей бочкарев
11:18 18.02.2022 (обновлено: 13:47 18.02.2022)
 

Бочкарев: завершено остекление пешеходного моста через Яузу

© Фото : Стройкомплекс МосквыПешеходный мост через Яузу
Пешеходный мост через Яузу - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Стройкомплекс Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Недвижимость. В Москве застеклили новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – рассказал он.
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Как добавил заммэра, строители уже приступили к монтажу оборудования и инженерных систем моста. В частности, на объекте монтируют лифты.
Кроме того, завершаются работы по восстановлению набережной, идет благоустройство прилегающей территории.
Длина дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров, протяженность пролетов – 88 метров
ТПУ "Электрозаводская" объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская железной дороги.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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