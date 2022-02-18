https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773621485.html
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России - РИА Новости, 18.02.2022
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России
Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:28
2022-02-18T17:28
2022-02-18T17:28
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем чёткие, понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773611873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России
Президент Путин о безопасности: Россия делает то, что считает нужным
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем чёткие, понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.