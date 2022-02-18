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Путин назвал принцип обеспечения безопасности России
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России - РИА Новости, 18.02.2022
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России
Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:28
2022-02-18T17:28
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем чёткие, понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность
17:28 18.02.2022
 
Путин назвал принцип обеспечения безопасности России

Президент Путин о безопасности: Россия делает то, что считает нужным

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия делает то, что считает нужным, и будет так поступать дальше, есть четкие ориентиры, соответствующие интересам российского народа, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем чёткие, понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:57
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреБезопасность
 
 
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