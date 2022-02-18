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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.02.2022
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:45
2022-02-18T22:45
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ростовская область
россия
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель правительства региона.По его словам, в правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", - сказал он.Для организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ростовская область
россия
донбасс
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Представитель администрации одного из районов Донецка об эвакуации жителей в РФ
Представитель администрации одного из районов Донецка рассказывает РИА Новости, как организована работа по эвакуации жителей в Россию
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ростовская область, россия, донбасс, видео
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель правительства региона.
2022-02-18T22:45
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22:45 18.02.2022
 
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за приема беженцев с Донбасса

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель правительства региона.
По его словам, в правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", - сказал он.
Для организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРостовская областьРоссияДонбасс
 
 
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