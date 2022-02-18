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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.02.2022

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:45

2022-02-18T22:45

2022-02-18T22:45

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

россия

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории Ростовской области для работы по приему беженцев с Донбасса, сообщил журналистам представитель правительства региона.По его словам, в правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", - сказал он.Для организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

россия

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель администрации одного из районов Донецка об эвакуации жителей в РФ Представитель администрации одного из районов Донецка рассказывает РИА Новости, как организована работа по эвакуации жителей в Россию 2022-02-18T22:45 true PT2M15S

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Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ростовская область, россия, донбасс, видео