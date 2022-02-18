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В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде
В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.02.2022
В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде
В российском бюджете достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса, как крайний вариант, можно использовать Фонд национального благосостояния, сказал РИА... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:46
2022-02-18T20:10
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В российском бюджете достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса, как крайний вариант, можно использовать Фонд национального благосостояния, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.В свою очередь правительство РФ по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей."Данное решение выверено и подтверждено материально. Я думаю, что в бюджете РФ средства найдутся", - сказал Иконников.По его словам, как крайний вариант "можно рассматривать средства ФНБ". Тем более, что объем фонда за последнее время только возрастал, средства стали расходоваться только сейчас на инфраструктурные проекты, сказал Иконников.Он подчеркнул, что "обязательно надо помочь нашим соотечественникам, находящимся под угрозой военного конфликта".
https://ria.ru/20220218/genotsid-1773672722.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:46 18.02.2022 (обновлено: 20:10 18.02.2022)
 
В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде

Сенатор Иконников: в бюджете России достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В российском бюджете достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса, как крайний вариант, можно использовать Фонд национального благосостояния, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
В свою очередь правительство РФ по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.
"Данное решение выверено и подтверждено материально. Я думаю, что в бюджете РФ средства найдутся", - сказал Иконников.
По его словам, как крайний вариант "можно рассматривать средства ФНБ". Тем более, что объем фонда за последнее время только возрастал, средства стали расходоваться только сейчас на инфраструктурные проекты, сказал Иконников.
Он подчеркнул, что "обязательно надо помочь нашим соотечественникам, находящимся под угрозой военного конфликта".
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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