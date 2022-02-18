https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773667413.html

В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде

В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.02.2022

В бюджете есть средства на выплаты беженцам с Донбасса, заявили в Совфеде

В российском бюджете достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса, как крайний вариант, можно использовать Фонд национального благосостояния, сказал РИА... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:46

2022-02-18T19:46

2022-02-18T20:10

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

совет федерации рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В российском бюджете достаточно средств на выплаты беженцам с Донбасса, как крайний вариант, можно использовать Фонд национального благосостояния, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.В свою очередь правительство РФ по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей."Данное решение выверено и подтверждено материально. Я думаю, что в бюджете РФ средства найдутся", - сказал Иконников.По его словам, как крайний вариант "можно рассматривать средства ФНБ". Тем более, что объем фонда за последнее время только возрастал, средства стали расходоваться только сейчас на инфраструктурные проекты, сказал Иконников.Он подчеркнул, что "обязательно надо помочь нашим соотечественникам, находящимся под угрозой военного конфликта".

https://ria.ru/20220218/genotsid-1773672722.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика