https://ria.ru/20220218/bayden-1773656851.html

В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена

В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена - РИА Новости, 18.02.2022

В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена

Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News рассказала, как действия Вашингтона в отношении Москвы могут... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:09

2022-02-18T19:09

2022-02-18T20:23

политика

россия

сша

нато

тулси габбард

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News рассказала, как действия Вашингтона в отношении Москвы могут спровоцировать неконтролируемую войну.По словам Габбард, Москва может ответить на действия Америки, после чего натолкнется на реакцию Вашингтона. Она убеждена, что это запустит спираль конфронтации двух великих держав, итогом которой станет обмен ядерными ударами."Почему президент США выбирает такой путь?" — задалась вопросом политик.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и угрожает ввести жесткие ограничительные меры. В России неоднократно отвергали вбросы о "вторжении", подчеркивая, что их используют в качестве предлога для наращивания воинских контингентов НАТО у границ страны.Прогнозы о войне между Киевом и Москвой продолжают поступать из Вашингтона и Лондона, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

https://ria.ru/20220217/obraschenie-1773422749.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, нато, тулси габбард