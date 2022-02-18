19:09 18.02.2022 (обновлено: 20:23 18.02.2022)
В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена
Американский политик Габбард предупредила о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News рассказала, как действия Вашингтона в отношении Москвы могут спровоцировать неконтролируемую войну.
"Противостояние с Россией, которое устроил президент (Джо Байден. — Прим. ред.), приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции", — отметила она.
По словам Габбард, Москва может ответить на действия Америки, после чего натолкнется на реакцию Вашингтона. Она убеждена, что это запустит спираль конфронтации двух великих держав, итогом которой станет обмен ядерными ударами.
"Почему президент США выбирает такой путь?" — задалась вопросом политик.
17 февраля, 19:30Fox News: Байден "сбежал" после обращения к россиянам
Прогнозы о войне между Киевом и Москвой продолжают поступать из Вашингтона и Лондона, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Опубликовано: Игорь Тоноян