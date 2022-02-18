https://ria.ru/20220218/artilleriya-1773676607.html

У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР

У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР

У линии соприкосновения в Донбассе много ствольной артиллерии вооруженных сил Украины, ее применение по Донецку и Луганску приведет к огромным жертвам, сказал... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:25

2022-02-18T20:25

2022-02-18T21:10

в мире

луганск

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772469943_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_41f35266dd60df2e971b32a6797764f5.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе много ствольной артиллерии вооруженных сил Украины, ее применение по Донецку и Луганску приведет к огромным жертвам, сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник."Был обстрел небольшого селения под название Санжары. Он находится между Дебальцево и Первомайском на линии соприкосновения. Там была использована артиллерия 122 миллиметра, то есть речь идет об использовании ствольной артиллерии", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 1"."На линии соприкосновения мы видим огромное количество ствольной артиллерии 122-152 миллиметра (калибра), которая может бить на расстояние 20-40 километров. Я напомню, что от линии соприкосновения до центра Донецка - семь километров, от позиций, на которых находится это вооружение, до центра Луганска - 12 километров. То есть если сейчас будет применена эта артиллерия, то мы не избежим огромного кровопролития и огромного количества жертв", - сказал он.Он отметил, что Донбасс толкают к военному разрешению конфликта, потому что Украина не готова вести с ЛНР и ДНР переговоры.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773681810.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html

луганск

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганск, луганская народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр