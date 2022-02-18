https://ria.ru/20220218/artilleriya-1773676607.html
У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР
У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР
У линии соприкосновения в Донбассе много ствольной артиллерии вооруженных сил Украины, ее применение по Донецку и Луганску приведет к огромным жертвам, сказал... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:25
2022-02-18T20:25
2022-02-18T21:10
в мире
луганск
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе много ствольной артиллерии вооруженных сил Украины, ее применение по Донецку и Луганску приведет к огромным жертвам, сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник."Был обстрел небольшого селения под название Санжары. Он находится между Дебальцево и Первомайском на линии соприкосновения. Там была использована артиллерия 122 миллиметра, то есть речь идет об использовании ствольной артиллерии", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 1"."На линии соприкосновения мы видим огромное количество ствольной артиллерии 122-152 миллиметра (калибра), которая может бить на расстояние 20-40 километров. Я напомню, что от линии соприкосновения до центра Донецка - семь километров, от позиций, на которых находится это вооружение, до центра Луганска - 12 километров. То есть если сейчас будет применена эта артиллерия, то мы не избежим огромного кровопролития и огромного количества жертв", - сказал он.Он отметил, что Донбасс толкают к военному разрешению конфликта, потому что Украина не готова вести с ЛНР и ДНР переговоры.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773681810.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:25 18.02.2022 (обновлено: 21:10 18.02.2022)
У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР: у линии соприкосновения в Донбассе много ствольной артиллерии ВСУ