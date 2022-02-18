https://ria.ru/20220218/aktsiya-1773648456.html

В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной

В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной - РИА Новости, 18.02.2022

В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной

В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:45

2022-02-18T18:45

2022-02-18T18:45

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает пресс-служба облправительства.Участники акции смогут получить от волонтёров ленточки с триколором. В субботу волонтеры будут ждать лыжников с 8:00 до 12:00.

https://ria.ru/20220204/fan-zony-1771077878.html

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Алёна Пава

олимпийские игры, спорт, александр большунов, московская область (подмосковье), московская областная дума