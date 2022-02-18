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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220218/aktsiya-1773648456.html
В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной
В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной - РИА Новости, 18.02.2022
В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной
В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:45
2022-02-18T18:45
новости подмосковья
олимпийские игры
спорт
александр большунов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает пресс-служба облправительства.Участники акции смогут получить от волонтёров ленточки с триколором. В субботу волонтеры будут ждать лыжников с 8:00 до 12:00.
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олимпийские игры, спорт, александр большунов, московская область (подмосковье), московская областная дума
18:45 18.02.2022
 

В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Александр Большунов в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх 2022
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Александр Большунов в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает пресс-служба облправительства.
"В предпоследний день Олимпийских игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка - 50 километров свободным стилем, участником которой станет триумфатор зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов. Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника и всей национальной сборной", - говорится в сообщении.
Участники акции смогут получить от волонтёров ленточки с триколором. В субботу волонтеры будут ждать лыжников с 8:00 до 12:00.
Прохожие фотографируются у стелы с символикой зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 14:21Новости Подмосковья
В Подмосковье откроются 5 фан-зон с телетрансляциями олимпийских состязаний
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяОлимпийские игрыСпортАлександр БольшуновМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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