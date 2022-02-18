В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Александр Большунов в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх 2022
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной сборной на Олимпиаде, сообщает пресс-служба облправительства.
"В предпоследний день Олимпийских игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка - 50 километров свободным стилем, участником которой станет триумфатор зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов. Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника и всей национальной сборной", - говорится в сообщении.
Участники акции смогут получить от волонтёров ленточки с триколором. В субботу волонтеры будут ждать лыжников с 8:00 до 12:00.
Опубликовано: Алёна Пава