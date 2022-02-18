https://ria.ru/20220218/afganistan-1773501670.html
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец - РИА Новости, 18.02.2022
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:56
2022-02-18T10:56
2022-02-18T10:56
в мире
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773397967_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_f70048422cf1abbb69ea9c1343fcef57.jpg
КАБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса движения "Талибан"* Анас Хаккани."К сожалению, малыш Хайдар был разлучен с нами навсегда. Наша страна сегодня снова принимает на себя большую трагедию", - написал Хаккани в Twitter.Ранее афганское агентство Bakhtar сообщало, что мальчика удалось спасти после операции, которая продлилась 96 часов. Ребенком занялись медицинские специалисты. Как передавал канал Ariana News, для транспортировки ребенка был задействован вертолет.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220206/marokko-1771285284.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773397967_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_dc7b7fd336474a12401fbbe5f118f89b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
КАБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса движения "Талибан"* Анас Хаккани.
"К сожалению, малыш Хайдар был разлучен с нами навсегда. Наша страна сегодня снова принимает на себя большую трагедию", - написал Хаккани в Twitter
.
Ранее афганское агентство Bakhtar сообщало, что мальчика удалось спасти после операции, которая продлилась 96 часов. Ребенком занялись медицинские специалисты. Как передавал канал Ariana News, для транспортировки ребенка был задействован вертолет.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.