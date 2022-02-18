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В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец - РИА Новости, 18.02.2022
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец
Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:56
2022-02-18T10:56
в мире
афганистан
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КАБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса движения "Талибан"* Анас Хаккани."К сожалению, малыш Хайдар был разлучен с нами навсегда. Наша страна сегодня снова принимает на себя большую трагедию", - написал Хаккани в Twitter.Ранее афганское агентство Bakhtar сообщало, что мальчика удалось спасти после операции, которая продлилась 96 часов. Ребенком занялись медицинские специалисты. Как передавал канал Ariana News, для транспортировки ребенка был задействован вертолет.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан
10:56 18.02.2022
 
В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец

В Афганистане ребенок погиб после падения в колодец

© AP Photo / Hussein MallaАфганские мальчики
Афганские мальчики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Афганские мальчики. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Ребенок, которого в пятницу удалось достать после падения в 25-метровый колодец в афганской провинции Забуль, скончался, заявил представитель политофиса движения "Талибан"* Анас Хаккани.
"К сожалению, малыш Хайдар был разлучен с нами навсегда. Наша страна сегодня снова принимает на себя большую трагедию", - написал Хаккани в Twitter.
Ранее афганское агентство Bakhtar сообщало, что мальчика удалось спасти после операции, которая продлилась 96 часов. Ребенком занялись медицинские специалисты. Как передавал канал Ariana News, для транспортировки ребенка был задействован вертолет.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
На месте спасательной операции в Марокко, где пятилетний мальчик по имени Райян провалился в колодец - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 01:05
В Марокко умер упавший в колодец мальчик
 
В миреАфганистан
 
 
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