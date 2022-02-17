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https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773367161.html
Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе
Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:34
2022-02-17T17:36
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донбасс
алексей резников
олаф шольц
донецкая народная республика
донецкая область
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.Ранее Зеленский сообщил, что на катере направился в район проведения операции объединённых сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы."Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы. Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141. Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что помимо этого глава государства пообщался и пообедал с военнослужащими, а также вручил подарки.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html
https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донбасс, алексей резников, олаф шольц, донецкая народная республика, донецкая область, украина, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
16:34 17.02.2022 (обновлено: 17:36 17.02.2022)
 
Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

Президент Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. 17 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. 17 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. 17 февраля 2022
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.
Ранее Зеленский сообщил, что на катере направился в район проведения операции объединённых сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы.
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"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы. Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141. Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что помимо этого глава государства пообщался и пообедал с военнослужащими, а также вручил подарки.
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Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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