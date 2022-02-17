16:34 17.02.2022 (обновлено: 17:36 17.02.2022)
Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе
Президент Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. 17 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. 17 февраля 2022
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.
Ранее Зеленский сообщил, что на катере направился в район проведения операции объединённых сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы. Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141. Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что помимо этого глава государства пообщался и пообедал с военнослужащими, а также вручил подарки.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.