https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773367161.html

Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:34

2022-02-17T16:34

2022-02-17T17:36

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.Ранее Зеленский сообщил, что на катере направился в район проведения операции объединённых сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы."Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы. Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141. Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что помимо этого глава государства пообщался и пообедал с военнослужащими, а также вручил подарки.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html

https://ria.ru/20220217/krym-1773367553.html

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