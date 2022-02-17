Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220217/zaym-1773384174.html
Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию
Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию - РИА Новости, 17.02.2022
Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию
Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:17
2022-02-17T17:17
ленинградская область
фонд развития промышленности
ленинградская область
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_e8938d0fa90548c8c1ba8375f725db88.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области."Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил займ для реализации еще одного проекта в Ленинградской области. Предприятие "АПГ Восточная Европа" из Гатчины с помощью заемных средств планирует модернизировать цех по производству преформ, из которых выдувают ПЭТ-бутылки. По оценкам предприятия, в результате реализации проекта мощность производства вырастет на 5% – до 667 миллионов штук в год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-тары на российском рынке", — сказал собеседник агентства.Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также "Данон", "ПепсиКо", "Вимм-Билль-Данн" и другие производители напитков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.В 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышленности были четыре заявки от предприятий Ленинградской области, две из них – на проекты в сфере деревопереработки – одобрены в прошлом году, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220216/lenoblast-1773085666.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_a0044c6644a3d1b12cb87ce7f394cdc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд развития промышленности, ленинградская область, россия, экономика
17:17 17.02.2022
 

Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
"Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил займ для реализации еще одного проекта в Ленинградской области. Предприятие "АПГ Восточная Европа" из Гатчины с помощью заемных средств планирует модернизировать цех по производству преформ, из которых выдувают ПЭТ-бутылки. По оценкам предприятия, в результате реализации проекта мощность производства вырастет на 5% – до 667 миллионов штук в год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-тары на российском рынке", — сказал собеседник агентства.
Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также "Данон", "ПепсиКо", "Вимм-Билль-Данн" и другие производители напитков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.
"Заем предоставляется в рамках федерально-региональной программы "Проекты развития". Общий бюджет проекта составляет 68 миллионов рублей, из которых 23,8 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,2 миллиона рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Ленинградской области", — сказали в пресс-службе.
В 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышленности были четыре заявки от предприятий Ленинградской области, две из них – на проекты в сфере деревопереработки – одобрены в прошлом году, напомнили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:17Ленинградская область
Глава Ленобласти назвал направления развития соцсферы региона
 
Ленинградская областьФонд развития промышленностиЛенинградская областьРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала