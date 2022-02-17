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Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию

Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию - РИА Новости, 17.02.2022

Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию

Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:17

2022-02-17T17:17

2022-02-17T17:17

ленинградская область

фонд развития промышленности

ленинградская область

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области."Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил займ для реализации еще одного проекта в Ленинградской области. Предприятие "АПГ Восточная Европа" из Гатчины с помощью заемных средств планирует модернизировать цех по производству преформ, из которых выдувают ПЭТ-бутылки. По оценкам предприятия, в результате реализации проекта мощность производства вырастет на 5% – до 667 миллионов штук в год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-тары на российском рынке", — сказал собеседник агентства.Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также "Данон", "ПепсиКо", "Вимм-Билль-Данн" и другие производители напитков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.В 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышленности были четыре заявки от предприятий Ленинградской области, две из них – на проекты в сфере деревопереработки – одобрены в прошлом году, напомнили в пресс-службе.

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фонд развития промышленности, ленинградская область, россия, экономика