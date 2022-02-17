Производству из Ленобласти одобрили займ ФРП на модернизацию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Гатчинский производитель упаковки получит займ Фонда развития промышленности на модернизацию предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
"Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил займ для реализации еще одного проекта в Ленинградской области. Предприятие "АПГ Восточная Европа" из Гатчины с помощью заемных средств планирует модернизировать цех по производству преформ, из которых выдувают ПЭТ-бутылки. По оценкам предприятия, в результате реализации проекта мощность производства вырастет на 5% – до 667 миллионов штук в год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-тары на российском рынке", — сказал собеседник агентства.
Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также "Данон", "ПепсиКо", "Вимм-Билль-Данн" и другие производители напитков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.
"Заем предоставляется в рамках федерально-региональной программы "Проекты развития". Общий бюджет проекта составляет 68 миллионов рублей, из которых 23,8 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,2 миллиона рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Ленинградской области", — сказали в пресс-службе.
В 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышленности были четыре заявки от предприятий Ленинградской области, две из них – на проекты в сфере деревопереработки – одобрены в прошлом году, напомнили в пресс-службе.