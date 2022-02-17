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Отраслевая выставка товаров для детей пройдет в Москве

Отраслевая выставка товаров для детей пройдет в Москве - РИА Новости, 17.02.2022

Отраслевая выставка товаров для детей пройдет в Москве

В Москве состоится главное весеннее отраслевое событие индустрии детских товаров и лицензионной отрасли "Kids Russia 2022" и "Licensing World Russia 2022". РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:23

2022-02-17T11:23

2022-02-17T11:23

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МОСКВА, 17 фев - Пресс-служба АО "ГРАНД ЭКСПО". В Москве состоится главное весеннее отраслевое событие индустрии детских товаров и лицензионной отрасли "Kids Russia 2022" и "Licensing World Russia 2022".Международная специализированная выставка товаров для детей "Kids Russia 2022" (16+) и единственная в России специализированная выставка "Licensing World Russia 2022" (16+), посвященная теме лицензирования, пройдут с 1 по 3 марта 2022 в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо", павильон 2, зал №8. Организатором является выставочно-маркетинговая компания АО "ГРАНД ЭКСПО". В соседнем зале №7 находится стратегический партнер альянса – международная выставка для профессионалов канцелярского рынка "Российский Канцелярский Форум 2022" (РКФ).Скачать свой персональный бесплатный электронный билет E-ticket (16+) для посещения главного межотраслевого события весны можно по ссылке. Электронный билет дает право специалистам отрасли бесплатно посетить "Kids Russia 2022", "Licensing World Russia 2022" и "Российский Канцелярский Форум 2022" в течение всех трех дней работы выставочных мероприятий.Более 150 компаний выбрали единую коммуникационную площадку выставочных проектов "Kids Russia 2022", "Licensing World Russia 2022" и "Российский Канцелярский Форум 2022".ЦИФРЫ И ФАКТЫ- 66% производителей и поставщиков участвуют в выставке не первый год- 48% компаний-участниц из регионов РФ- 34% новых экспонентов – отечественных производителей и поставщиков- 14% международных компаний из Беларуси, Ирана, Италии, Турции, Украины, Южной Кореи- 82% посетителей принимают решение о закупкахИсточник данных: регистрационные файлы учета экспонентов и посетителей, АО "ГРАНД ЭКСПО", система RusscomВ рамках деловой программы пройдут тематически сессии "Маркетинговые тренды, лайфхаки и инструменты для бизнеса 2022", "Тренды онлайн-торговли: реальные кейсы продвижения и эффективных продаж на маркетплейсах", "Аналитика российского рынка детских и лицензионных товаров", а также состоятся персональные презентации компаний и традиционное образовательное мероприятие "Лицензионная школа для производителей, поставщиков и начинающих лицензиатов", включая консультации от ведущих юридических компаний.Среди спикеров – известные международные исследовательские агентства и маркетинговые компании: The NPD Group, Ipsos, Data Insight, YouTube (Google), Яндекс.Маркет, OlympX и другие.Подробная деловая программа представлена на официальном сайте мероприятия в разделе "Посетителям".На выставке "Kids Russia 2022" действует антикризисная программа для производителей из всех регионов России: региональные центры поддержки предпринимательства оказывают софинансирование и содействие в организации участия компаний в "Kids Russia 2022".Мероприятие будет полезно для производителей и поставщиков детских товаров, правообладателей, лицензионных агентств, дистрибьюторов и представителей торговли из всех регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья.Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: +7 (495) 258 8032, и по эл. почте (Анна Антошина).Справочная информацияО выставке "Kids Russia"Kids Russia - международная специализированная выставка товаров для детей, ведущая весенняя профессиональная выставка детских товаров в России, странах СНГ и Восточной Европе, проходящая под патронатом мирового лидера среди выставок-ярмарок, специализирующаяся на играх, игрушках и организации досуга – Spielwarenmesse ® (Nuremberg, Германия) - и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров России.О выставке "Licensing World Russia"Licensing World Russia – единственная в России специализированная выставка, посвященная теме лицензирования, участие в которой принимают все ключевые компании, представляющие популярные бренды и лицензионные франшизы.О выставке "Российский Канцелярский Форум""Российский Канцелярский Форум" (РКФ) - международная выставка для профессионалов индустрии школьных и офисных товаров, материалов для художников, сувенирно-подарочной и новогодней продукции, расходных материалов для офисной техники, продукции для хобби и творчества, материалов для обучения и оборудования для дошкольных и учебных заведений.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы