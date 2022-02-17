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Большинство вузов ведут обучение в смешанном или очном формате
Большинство вузов ведут обучение в смешанном или очном формате - РИА Новости, 17.02.2022
Большинство вузов ведут обучение в смешанном или очном формате
Почти 80% российских вузов работают в смешанном или очном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в четверг на пресс-конференции. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:10
2022-02-17T11:10
2022-02-17T11:15
общество
валерий фальков
россия
навигатор абитуриента
вузы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Почти 80% российских вузов работают в смешанном или очном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в четверг на пресс-конференции."Сегодня, несмотря на все сложности, почти почти 80% вузов осуществляют образовательную деятельность в очном или смешанном формате. И 20,6% обучаются в полностью удаленном формате", - сказал он.Министр отметил, что по данным мониторинга ведомства, в очном или смешанном формате обучаются почти 70% студентов.
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общество, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента, вузы
11:10 17.02.2022 (обновлено: 11:15 17.02.2022)
Большинство вузов ведут обучение в смешанном или очном формате
Глава Минобрнауки Фальков: 80% вузов учат студентов в смешанном или очном формате
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Почти 80% российских вузов работают в смешанном или очном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в четверг на пресс-конференции.
"Сегодня, несмотря на все сложности, почти почти 80% вузов осуществляют образовательную деятельность в очном или смешанном формате. И 20,6% обучаются в полностью удаленном формате", - сказал он.
Министр отметил, что по данным мониторинга ведомства, в очном или смешанном формате обучаются почти 70% студентов.