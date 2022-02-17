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В Британии обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной

В Британии обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной - РИА Новости, 17.02.2022

В Британии обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной

Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл утверждает, что Россия, вопреки заявлениям, продолжает наращивать военное присутствие на границе с... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T00:41

2022-02-17T00:41

2022-02-17T00:41

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ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл утверждает, что Россия, вопреки заявлениям, продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств.По утверждению главы британской военной разведки, у России есть на месте достаточно военной силы.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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россия, украина, нато, в мире, великобритания