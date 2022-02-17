В Британии обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной
Глава военной разведки Британии Хокенхалл: Россия наращивает войска на границе с Украиной
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл утверждает, что Россия, вопреки заявлениям, продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств.
"Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", - говорится в заявлении Хокенхалла, распространенного британскими СМИ.
По утверждению главы британской военной разведки, у России есть на месте достаточно военной силы.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.