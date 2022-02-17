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Американцам опять мерещатся российские войска на границе с Украиной
Bloomberg утверждает, что российские военные прибыли на границу с Украиной - РИА Новости, 17.02.2022
Американцам опять мерещатся российские войска на границе с Украиной
Россия "стянула на границу с Украиной еще семь тысяч военнослужащих", заявило агентство Bloomberg со ссылкой источники в администрации президента США. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:53
2022-02-17T12:57
дмитрий песков
россия
киев
москва
украина
сша
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия "стянула на границу с Украиной еще семь тысяч военнослужащих", заявило агентство Bloomberg со ссылкой источники в администрации президента США.Уточняется, что чиновники озвучили эту информацию журналистам на брифинге в среду на условиях анонимности. При этом они не привели никаких доказательств о прибытии новых войск и не уточнили, на чем основано их утверждение.Сегодня американская газета Politico опубликовала материал, в котором, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".Ранее британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки также написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "нападение на Украину" запланировано на четыре часа утра по московскому времени в среду. В материале Sun утверждалось, что Москва якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" вторжение.Утром в среду издание отредактировало свою статью: точное время авторы заменили на фразу о том, что наступление может начаться "в любое время". Газета Mirror, в свою очередь, решила не корректировать материал, но опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.Американское агентство Bloomberg, в свою очередь, которое до этого по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии, а также не привело никаких доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Bloomberg о начале "вторжения", отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс. Представитель МИД Мария Захарова в шутку попросила огласить весь список "вторжений", чтобы она могла планировать отпуск.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773287404.html
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дмитрий песков, россия, киев, москва, украина, сша, в мире, мария захарова
12:53 17.02.2022 (обновлено: 12:57 17.02.2022)
 
Bloomberg утверждает, что российские военные прибыли на границу с Украиной

Bloomberg утверждает, что Россия отправила еще семь тысяч военных на границу с Украиной

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия "стянула на границу с Украиной еще семь тысяч военнослужащих", заявило агентство Bloomberg со ссылкой источники в администрации президента США.
Уточняется, что чиновники озвучили эту информацию журналистам на брифинге в среду на условиях анонимности. При этом они не привели никаких доказательств о прибытии новых войск и не уточнили, на чем основано их утверждение.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:56
Во Франции рассказали об истерике Байдена из-за Украины
Сегодня американская газета Politico опубликовала материал, в котором, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".
Ранее британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки также написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "нападение на Украину" запланировано на четыре часа утра по московскому времени в среду. В материале Sun утверждалось, что Москва якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" вторжение.
Утром в среду издание отредактировало свою статью: точное время авторы заменили на фразу о том, что наступление может начаться "в любое время". Газета Mirror, в свою очередь, решила не корректировать материал, но опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:08В мире
В Польше описали несколько сценариев "российского вторжения" на Украину
Американское агентство Bloomberg, в свою очередь, которое до этого по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии, а также не привело никаких доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Bloomberg о начале "вторжения", отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс. Представитель МИД Мария Захарова в шутку попросила огласить весь список "вторжений", чтобы она могла планировать отпуск.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:31Авторы
Хотели как лучше: Украина обвинила Запад в "экономической диверсии"
 
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