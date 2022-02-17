Распространение фейков не решит украинский вопрос, заявили в Пекине
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: распространение фейков не решит украинский вопрос
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Распространение ложной информации и нагнетание напряженности не помогут решить украинский вопрос, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Распространение ложной информации и нагнетание напряженности не помогут решить украинский вопрос, а пропаганда блоковой конфронтации и применение санкций только помешают диалогу и переговорам", - сказал он.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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