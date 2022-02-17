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Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями

Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон "Осиповичский" для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений, передаёт... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:08

2022-02-17T10:08

2022-02-17T10:45

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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон "Осиповичский" для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений, передаёт корреспондент РИА Новости.Планируется, что в ходе совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" состоится розыгрыш тактического эпизода, за которым понаблюдает белорусский президент.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия