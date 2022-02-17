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Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями
Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон "Осиповичский" для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений, передаёт... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:08
2022-02-17T10:45
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон "Осиповичский" для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений, передаёт корреспондент РИА Новости.Планируется, что в ходе совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" состоится розыгрыш тактического эпизода, за которым понаблюдает белорусский президент.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
10:08 17.02.2022 (обновлено: 10:45 17.02.2022)
 
Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за учениями

Президент Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за белорусско-российскими учениями

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за ходом совместных учений вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за ходом совместных учений вооруженных сил Беларуси и России Союзная решимость - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за ходом совместных учений вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022"
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон "Осиповичский" для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений, передаёт корреспондент РИА Новости.
Планируется, что в ходе совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" состоится розыгрыш тактического эпизода, за которым понаблюдает белорусский президент.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
 
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