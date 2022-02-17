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Путин призвал МВД укрепить звено участковых
Путин призвал МВД укрепить звено участковых - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал МВД укрепить звено участковых
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России обратил внимание руководства ведомства на то, что нужны дополнительные решения по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:42
2022-02-17T13:42
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
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МОСКВА,&nbsp; 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России обратил внимание руководства ведомства на то, что нужны дополнительные решения по укреплению звена участковых."Приближается столетие службы участковых уполномоченных.&nbsp; Обращаю внимание руководства МВД, нужно не только,&nbsp;что называется, провести юбилейные мероприятия,&nbsp; но и принять дополнительные решения, направленные на укрепление участкового звена",- сказал Путин.Он добавил, что также нужны дополнительные решения по улучшению службы социальной защиты и занятости этих сотрудников.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин
13:42 17.02.2022
 
Путин призвал МВД укрепить звено участковых

Президент Путин: нужны дополнительные решения для укрепления звена участковых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА,  17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России обратил внимание руководства ведомства на то, что нужны дополнительные решения по укреплению звена участковых.
"Приближается столетие службы участковых уполномоченных.  Обращаю внимание руководства МВД, нужно не только, что называется, провести юбилейные мероприятия,  но и принять дополнительные решения, направленные на укрепление участкового звена",- сказал Путин.
Он добавил, что также нужны дополнительные решения по улучшению службы социальной защиты и занятости этих сотрудников.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:34
В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир Путин
 
 
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