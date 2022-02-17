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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773372824.html
Фото подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии
Появилось фото подозреваемого в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 17.02.2022
Фото подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии
МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:47
2022-02-17T18:15
происшествия
зеленчукский район
карачаево-черкесская республика (кчр)
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы.Конфликт произошел на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе. В результате происшествия 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.В полиции уточнили, что подозреваемого зовут Бостанов Абдуллах Магометович, он — уроженец станицы Сторожевая. По данным МВД, мужчина после убийства скрылся на автомобиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, зеленчукский район, карачаево-черкесская республика (кчр), москва, новости - туризм
16:47 17.02.2022 (обновлено: 18:15 17.02.2022)
 
Появилось фото подозреваемого в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии

Появилась ориентировка на подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

© Фото : Следственное управление СК РФ по КЧРСотрудники Следственного комитета России на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкесии
Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Следственное управление СК РФ по КЧР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы.
Конфликт произошел на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе. В результате происшествия 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.
В полиции уточнили, что подозреваемого зовут Бостанов Абдуллах Магометович, он — уроженец станицы Сторожевая. По данным МВД, мужчина после убийства скрылся на автомобиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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