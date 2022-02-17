https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773372824.html

Фото подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

Появилось фото подозреваемого в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 17.02.2022

Фото подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:47

2022-02-17T16:47

2022-02-17T18:15

происшествия

зеленчукский район

карачаево-черкесская республика (кчр)

москва

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы.Конфликт произошел на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе. В результате происшествия 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.В полиции уточнили, что подозреваемого зовут Бостанов Абдуллах Магометович, он — уроженец станицы Сторожевая. По данным МВД, мужчина после убийства скрылся на автомобиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220215/ubiystvo-1772885101.html

зеленчукский район

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происшествия, зеленчукский район, карачаево-черкесская республика (кчр), москва, новости - туризм