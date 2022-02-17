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В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду

В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду - РИА Новости, 17.02.2022

В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду

Тюлень помог спастись американскому лодочнику Скотту Томпсону, который упал в воды пролива Санта-Барбара у побережья штата Калифорния, передает телеканал ABC. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:55

2022-02-17T17:55

2022-02-17T19:45

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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Тюлень помог спастись американскому лодочнику Скотту Томпсону, который упал в воды пролива Санта-Барбара у побережья штата Калифорния, передает телеканал ABC.Инцидент произошел в прошлом месяце. Находясь в нескольких километрах от суши, мужчина ночью случайно выпал из лодки в холодную воду. Мотор продолжал работать, и Томпсону не удалось до нее доплыть. По его словам, его охватила паника, но неожиданное появление тюленя стало "знаком свыше", убедившим его в возможности спастись."Это был морской тюлень среднего размера. <...> Тюлень уходил под воду, выныривал и толкал меня", — цитирует Томпсона телеканал.После встречи с тюленем мужчина решил добраться нефтяной платформы, располагавшейся ближе берега. Томпсон плыл в полной темноте около пяти часов.Экипаж на борту нефтяной платформы помог ему. Береговая охрана доставила мужчину с переохлаждением в больницу.

https://ria.ru/20210420/serfer-1729033567.html

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в мире, калифорния