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В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду
В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду - РИА Новости, 17.02.2022
В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду
Тюлень помог спастись американскому лодочнику Скотту Томпсону, который упал в воды пролива Санта-Барбара у побережья штата Калифорния, передает телеканал ABC. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:55
2022-02-17T19:45
в мире
калифорния
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Тюлень помог спастись американскому лодочнику Скотту Томпсону, который упал в воды пролива Санта-Барбара у побережья штата Калифорния, передает телеканал ABC.Инцидент произошел в прошлом месяце. Находясь в нескольких километрах от суши, мужчина ночью случайно выпал из лодки в холодную воду. Мотор продолжал работать, и Томпсону не удалось до нее доплыть. По его словам, его охватила паника, но неожиданное появление тюленя стало "знаком свыше", убедившим его в возможности спастись."Это был морской тюлень среднего размера. &lt;...&gt; Тюлень уходил под воду, выныривал и толкал меня", — цитирует Томпсона телеканал.После встречи с тюленем мужчина решил добраться нефтяной платформы, располагавшейся ближе берега. Томпсон плыл в полной темноте около пяти часов.Экипаж на борту нефтяной платформы помог ему. Береговая охрана доставила мужчину с переохлаждением в больницу.
https://ria.ru/20210420/serfer-1729033567.html
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в мире, калифорния
17:55 17.02.2022 (обновлено: 19:45 17.02.2022)
 
В США тюлень помог спастись мужчине, упавшему в воду

Тюлень помог спастись американцу, упавшему в воду в проливе Санта-Барбара

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тюлень. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Тюлень помог спастись американскому лодочнику Скотту Томпсону, который упал в воды пролива Санта-Барбара у побережья штата Калифорния, передает телеканал ABC.
Инцидент произошел в прошлом месяце. Находясь в нескольких километрах от суши, мужчина ночью случайно выпал из лодки в холодную воду. Мотор продолжал работать, и Томпсону не удалось до нее доплыть. По его словам, его охватила паника, но неожиданное появление тюленя стало "знаком свыше", убедившим его в возможности спастись.
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"Это был морской тюлень среднего размера. <...> Тюлень уходил под воду, выныривал и толкал меня", — цитирует Томпсона телеканал.
После встречи с тюленем мужчина решил добраться нефтяной платформы, располагавшейся ближе берега. Томпсон плыл в полной темноте около пяти часов.
Экипаж на борту нефтяной платформы помог ему. Береговая охрана доставила мужчину с переохлаждением в больницу.
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