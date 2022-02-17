https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773236712.html

Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество

Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество - РИА Новости, 17.02.2022

Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество

Россия и Венесуэла пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:44

2022-02-17T03:44

2022-02-17T07:50

венесуэла

россия

в мире

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МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране, заявил президент Николас Мадуро по итогам встречи с российской правительственной делегацией.По словам Мадуро, командующий боливарианскими вооруженными силами генерал Владимир Падрино Лопес и генеральный штаб венесуэльской армии получили четкие указания о расширении подготовки военнослужащих, обучения и сотрудничества с Россией.В среду российская делегация во главе с вице-премьером правительства Юрием Борисовым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой, провела встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и вице-президентом по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.По итогам встреч Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла намерены расширять совместные проекты в материальной сфере, работать над перспективными инициативами сотрудничества и наращивать товарооборот, который в прошедшем году вырос "практически на 50%".

https://ria.ru/20220128/venesuela-1769908338.html

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венесуэла, россия, в мире