https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773236712.html
Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество
Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество - РИА Новости, 17.02.2022
Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество
Россия и Венесуэла пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:44
2022-02-17T03:44
2022-02-17T07:50
венесуэла
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране, заявил президент Николас Мадуро по итогам встречи с российской правительственной делегацией.По словам Мадуро, командующий боливарианскими вооруженными силами генерал Владимир Падрино Лопес и генеральный штаб венесуэльской армии получили четкие указания о расширении подготовки военнослужащих, обучения и сотрудничества с Россией.В среду российская делегация во главе с вице-премьером правительства Юрием Борисовым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой, провела встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и вице-президентом по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.По итогам встреч Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла намерены расширять совместные проекты в материальной сфере, работать над перспективными инициативами сотрудничества и наращивать товарооборот, который в прошедшем году вырос "практически на 50%".
https://ria.ru/20220128/venesuela-1769908338.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, в мире
03:44 17.02.2022 (обновлено: 07:50 17.02.2022)
Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о развитии военного сотрудничества с Россией
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране, заявил президент Николас Мадуро по итогам встречи с российской правительственной делегацией.
"Мы пересмотрели военное сотрудничество (с Россией
- ред.) и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой
для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности", - сказал политик в ходе совместного выступления в Каракасе
с российским вице-премьером Юрием Борисовым.
По словам Мадуро, командующий боливарианскими вооруженными силами генерал Владимир Падрино Лопес и генеральный штаб венесуэльской армии получили четкие указания о расширении подготовки военнослужащих, обучения и сотрудничества с Россией.
В среду российская делегация во главе с вице-премьером правительства Юрием Борисовым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой, провела встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и вице-президентом по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.
По итогам встреч Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла намерены расширять совместные проекты в материальной сфере, работать над перспективными инициативами сотрудничества и наращивать товарооборот, который в прошедшем году вырос "практически на 50%".