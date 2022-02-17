В России представили китайский смартфон-хамелеон Vivo V23
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Компания Vivo объявила, что с 17 февраля в России стартует предзаказ на ее новый смартфон Vivo V23. Модель получила фотохромное покрытие с эффектом смены цвета, процессором Dimensity 920 и 50-Мп фронтальная камера.
Дизайн корпуса Vivo V23 напоминает своими острыми металлическими гранями популярное изделие Apple, но о прямом заимствовании речи не идет. Оригинальности придает оформление камерного блока и, конечно, фотохромное покрытие. Последнее есть только в цвете "Солнечный спектр" — под прямыми солнечными лучами он временно меняется с золотого на зеленый. Экранная "челка" выглядит атавизмом, но для у Vivo V23 нее есть оправдание.
Дисплей диагональю 6,44-дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Есть тут и повышенная герцовка: можно выбрать 60, 90 или интеллектуальный режим переключения. Интересно, что закаленное стекло экрана здесь Schott Xensation Up — не самая известная "стекляшка".
Платформой смартфона стал новый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Восьмиядерный чип, выполненный по 6-нм техпроцессу, должна стать конкурентом 700-й серии Snapdragon. В синтетике Vivo V23 набирает приличные результаты: AnTuTu около 500 тысяч баллов, а Throttling Test демонстрирует, что трубка не сбрасывает частоту под нагрузкой. Да и не греется — выше 41 градусов Vivo V23 не разогревается. В играх и повседневных задачах смартфон довольно шустрый — в первых, даже требовательных к графике, можно поставить настройки выше средних. Быстродействие в повседневных задачах обеспечивает и оболочка Funtouch 12, основанная на Android 12, и получившая функцию расширения оперативной памяти из постоянной. Впрочем, на фоне других брендов BBK интерфейс выглядит несколько перегруженным, в том числе и встроенным софтом.
Набор камер в основном блоке весьма типичен — основной 64 Мп, "ширик" 8 Мп и макросенсор на 2 Мп. Главная камера довольно старый датчик Samsung S5KGW1, использовавшийся в смартфонах еще несколько лет назад. Днем снимки на него получаются хорошего качества, а для съемок при недостатке света предусмотрен ночной режим. Но главная интрига Vivo V23 это его фронтальные камеры — тут их две на 50 и 8 Мп. Первая обеспечивает очень высокое качество съемки для подобного рода датчиков, а вторая широкий угол обзора. Смартфон способен писать ролики в качестве 4K при 30 кадрах в секунду не только на главный, но и на фронтальный сенсор.
© РИА Новости / Vivo
В Vivo V23 есть алгоритм многокадрового шумоподавления для повышения четкости фото
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В Vivo V23 есть алгоритм многокадрового шумоподавления для повышения четкости фото
© РИА Новости / Vivo
Но главное в Vivo V23 это его фронтальные камеры, которые даже имеют двухрежимную подсветку
6 из 6
Но главное в Vivo V23 это его фронтальные камеры, которые даже имеют двухрежимную подсветку
5 из 6
В Vivo V23 есть алгоритм многокадрового шумоподавления для повышения четкости фото
6 из 6
Но главное в Vivo V23 это его фронтальные камеры, которые даже имеют двухрежимную подсветку
Смартфон получил полный набор коммуникаций от Bluetooth 5.2 до любимого в России чипа NFC для бесконтактной оплаты. А вот места для аудиоджека и карты памяти у Vivo V23 не нашлось, но зато в комплекте есть наушники и переходник для USB-C. Аккумулятор на 4200 мАч предлагается заряжать с помощью комплектной быстрой зарядки на 44 Вт — автономность где-то на среднем уровне для класса, день смартфон проработает без подзарядки.
Главный вопрос к Vivo V23 — это его высокая цена. Базовая версия с накопителем 128 ГБ оценена в 40 990 рублей, а максимальный вариант обойдется в 49 990 рублей. Старт продаж запланирован на 1 марта.
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