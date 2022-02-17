https://ria.ru/20220217/series-1773086545.html

Сериал "Как я встретила вашего папу" продлили на второй сезон

Сериал "Как я встретила вашего папу" продлили на второй сезон - РИА Новости, 17.02.2022

Сериал "Как я встретила вашего папу" продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Hulu продлил сериал "Как я встретила вашего папу" на второй сезон. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T05:58

2022-02-17T05:58

2022-02-17T05:58

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu продлил сериал "Как я встретила вашего папу" на второй сезон. Об этом сообщает Collider. Проект основан на успешном шоу "Как я встретил вашу маму". Главный герой оригинала Тед Мосби рассказывал своим детям-подросткам, как познакомился со своей женой и их матерью. Молодого Мосби, отчаянно ищущего любовь в большом городе, играл Джош Рэднор, а повзрослевшего персонажа озвучивал комик Боб Сагет, он же выступил в роли рассказчика. В "Как я встретила вашего папу" главной героиней становится Софи. Ее тоже играют сразу две актрисы: молодую версию — Хилари Дафф ("Лиззи Магуайер" и "История золушки"), а зрелую — звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл (она же рассказчик ситкома).Вместе с Дафф и Кэттролл в комедийном сериале снялись Кристофер Лоуелл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Сурадж Шарма и другие.Шоураннеры проекта — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые ранее работали над "С любовью, Виктор" и "С любовью, Саймон". Исполнительные продюсеры — Картер Бейз и Крейг Томас, создатели оригинального сериала.Первый сезон "Как я встретила вашего папу" состоит из десяти серий. Премьера проекта прошла 18 января на Hulu. Финал выйдет 15 марта. Известно, что во втором сезоне будет уже 20 серий. Однако пока не объявлялось, когда новые эпизоды появятся в эфире.

https://ria.ru/20220122/kino-1768980067.html

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