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Туризм
https://ria.ru/20220217/sakhalin-1773379205.html
Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой
Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой - РИА Новости, 17.02.2022
Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой
Зимой чартерная программа на Сахалин может быть скорректирована, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:17
2022-02-17T18:17
туризм
туризм
новости - туризм
южно-сахалинск
сахалинская область
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зимой чартерная программа на Сахалин может быть скорректирована, сообщает Profi.Travel.Турагенты обнаружили исчезновение из системы бронирования расписания чартерных рейсов на остров. Первый из них должен был состояться 25 февраля, остальные — в марте.В министерстве туризма Сахалинской области изданию сообщили, что сейчас ведутся переговоры с заказчиком полетов по корректировке программы, в результате которой количество рейсов будет уменьшено. Их общее число пока уточняется. Кроме того, ожидается, что чартеры отправятся на Сахалин летом, как и в прошлом году.Эксперты говорят, что турпоток на остров и потребность в авиаперевозке может увеличиться после того, как в Южно-Сахалинске заработает новый современный терминал аэропорта.
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туризм, новости - туризм, южно-сахалинск, сахалинская область
18:17 17.02.2022
 
Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой

Турагенты ожидают корректировку расписания и сокращения числа чартеров на Сахалин зимой

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЖители села Троицкое Анивского района Сахалинской области идут по улице, очищенной от снега
Жители села Троицкое Анивского района Сахалинской области идут по улице, очищенной от снега - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зимой чартерная программа на Сахалин может быть скорректирована, сообщает Profi.Travel.
Турагенты обнаружили исчезновение из системы бронирования расписания чартерных рейсов на остров. Первый из них должен был состояться 25 февраля, остальные — в марте.
В министерстве туризма Сахалинской области изданию сообщили, что сейчас ведутся переговоры с заказчиком полетов по корректировке программы, в результате которой количество рейсов будет уменьшено. Их общее число пока уточняется. Кроме того, ожидается, что чартеры отправятся на Сахалин летом, как и в прошлом году.
Эксперты говорят, что турпоток на остров и потребность в авиаперевозке может увеличиться после того, как в Южно-Сахалинске заработает новый современный терминал аэропорта.
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