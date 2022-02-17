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Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой

Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой - РИА Новости, 17.02.2022

Турагенты ожидают сокращения числа чартеров на Сахалин зимой

Зимой чартерная программа на Сахалин может быть скорректирована, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:17

2022-02-17T18:17

2022-02-17T18:17

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сахалинская область

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зимой чартерная программа на Сахалин может быть скорректирована, сообщает Profi.Travel.Турагенты обнаружили исчезновение из системы бронирования расписания чартерных рейсов на остров. Первый из них должен был состояться 25 февраля, остальные — в марте.В министерстве туризма Сахалинской области изданию сообщили, что сейчас ведутся переговоры с заказчиком полетов по корректировке программы, в результате которой количество рейсов будет уменьшено. Их общее число пока уточняется. Кроме того, ожидается, что чартеры отправятся на Сахалин летом, как и в прошлом году.Эксперты говорят, что турпоток на остров и потребность в авиаперевозке может увеличиться после того, как в Южно-Сахалинске заработает новый современный терминал аэропорта.

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южно-сахалинск

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