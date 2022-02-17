18:27 17.02.2022 (обновлено: 18:55 17.02.2022)
Зампостпреда России прокомментировал в ОБСЕ решение Госдумы по ДНР и ЛНР
Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: окончательное решение по признанию ДНР и ЛНР примет Путин
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич
Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич
ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Обращение Госдумы РФ с просьбой признать самопровозглашённые республики Донбасса не имеет последствий для контактной группы и не влияет на работу российской делегации в ней, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Выступая на заседании постоянного совета организации, Буякевич подчеркнул, что любые обращения Госдумы, в том числе постановление по республикам Донбасса, подлежат рассмотрению президентом РФ, который и будет принимать окончательное решение.
"Указанное обращение не имеет каких-либо последствий для дальнейшей работы контактной группы, задачей которой является содействие украинской стороне в мирном урегулировании конфликта на Донбассе "в консультациях и по согласованию с представителями ОРДЛО" в соответствии с минскими соглашениями. Данная инициатива Госдумы РФ не имеет отношения и никаким образом не влияет на обязательства Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей по минским соглашениям, а также на возможность выполнения ими этих обязательств. Это обращение также никак не влияет на работу российской делегации в контактной группе", - сказал дипломат.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.